【遙距營商計劃】想分「肥豬肉」點知中曬伏？　科技公司：無個人食得飽

第二輪防疫抗疫基金下，為數5億元的「遙距營商計劃」(下稱D-Biz)，掀起了科技業界的一場「萬馬奔騰」的「表演」，各大公司紛紛出動招攬生意，指可以幫助企業申請基金，有些更標明「無成本」、「不成功不收費」，全行出動做D-Biz生意。「肥豬肉」固然吸引，但事實又是否這麼容易食到這塊「肥豬肉」？

商機定危機？

作為政府公布的參考服務供應商之一的集信軟件科技行政總裁羅耀宗(Hilton) 表示，近日看到業界出現「短暫的混亂」，D-Biz有很大吸引力，不少公司在政府未公布細節前，已一馬當先在Google上買下搜索字眼，又在社交平台上大賣廣告，表面上看似帶來不少商機，但其實在短期內帶來的未必是商機，而是危機。

Hilton解釋，由政府公布計劃至開始接受申請，中間有約一個月「空窗期」，當時很多客人都傾向等D-Biz詳情推出，或者資金批核後才下訂單，結果可能有不少財務狀況較差的科技公司，在面臨財政壓力下結業。

鑽石放係籠入面

而且，D-Biz猶如「鑽石放係籠入面」，大家都想取得資金，但事實上沒有想像中容易，科技業界「爭客」情況激烈，一些大型的科技公司本身也符合申請資格。Hilton指出，有行家已收到4千份申請，而基金只有5億元，估計有5千至1萬間服務供應商參加，最終申請企業數目可達30至40萬，「咁你計下條數，每人分到幾錢？啲人餓咗好耐，已經困獸鬥緊，你掉舊朱古力落黎，即係無個人食得飽，正餐又唔知幾時食得返！」

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不過，Hilton認為政府本身方向正確，只是在執行上無留意到會「好心做壞事」，有些條款可能無法實踐，例如申請者須自行取得最少2間服務供應商的書面報價，但是由於每間服務供應商一星期只可有10個申請名額，未知出報價會否花費其中一個名額，若果要花費名額，一些實力不夠或者小型的公司自然會被「淘汰」，他們或會無法取得報價單。