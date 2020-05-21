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【中美5G角力】台積電倘失華為大單 龍頭地位也難撼動

環球經濟金融 15:41 2020/05/21

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【中美角力】台積電倘失華為大單 龍頭地位也難撼動

中美角力不斷，科技戰瞄準5G戰場。美國進一步打擊華為，台灣積體電路製造（台積電、TSMC）日前據報不會再接華為的新訂單。日媒分析指出，華為訂單佔台積電收入10%至20%，屬大客戶，但台積電財務狀況穩定，龍頭地位難以撼動。

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首先，半導體三強「分工」明確，各企業專業領域不同，形成三足鼎立的競爭格局。在半導體三強中，三星（Samsung）主要製造記憶體；英特爾（Intel）造中央處理器（CPU）；台積電則從事代工。

其中在代工領域，TrendForce旗下拓墣產業研究院去年12月統計，2019年第四季的全球晶圓總產值接季增加6%。

台積電的市場佔有率居冠，高達53%，其次為三星的18%，Intel三甲不入。即使三星斥資1160億美元，於首爾興建晶圓廠，與台積電搶訂單，相信要追上其市佔率，非朝夕之事。

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其次，比起競爭對手三星和英特爾，台積電在財務收益、投資效率等方面表現最佳，反映其就算失去華為訂單，財務仍十分穩健，不會出現經營困難的情況。

《日經新聞》引用Quick FactSet數據報道，台積電股本回報率（ROE）達24%，高於三星英特爾；資產回報率（ROA）為18%，遠高於第二英特爾的12%；投資效率由高至低順序為台積電、三星和英特爾。

報道又指，台積電財務表現良好，主因用於創新的研支出帶來可觀的盈利。台積電去年的設備投資約為150億美元，創歷史新高。而英特爾專注設計和製造「垂直整合」半導體，難以提高研發效率；其亦在研發10奈米半導體時遇阻滯，與台積電差距拉大。

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此外，台積電突然宣布赴美設廠，意味已獲華府撐腰，成為重要的戰略夥伴。

台積電生產商用晶片也可用於衛星、無人機等軍事領域。歐亞集團（Eurasia Group）全球技術主管崔歐羅（Paul Triolo）認為，華府力邀台積電赴美設廠，或希望台積電最終成為美國軍方供應鏈中，值得信賴的一員。

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記者：韓羚

5G 科技戰 地緣政治 軍事 中美關係 台灣 美國 Intel Samsung 華為

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