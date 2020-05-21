【餐飲股】星展：內地餐飲股已消化疫情影響　首選百勝中國

▲ 星展相信，隨疫苗面世，內地餐飲行業從次季起逐漸好轉，加上疫情加快市場整合，行業增長空間仍大。

星展銀行（香港）香港及中國內地消費品行業分析師許思敏表示，內地餐飲業銷售今年首季按年跌逾40%，4月已收窄至約30%，雖然現時無法預測行業何時會完全恢復正常，皆因個別地區仍出現零星感染個案，但相信隨疫苗面世，行業從次季起逐漸好轉，加上疫情加快市場整合，行業增長空間仍大。

許思敏解釋，過去6年內地餐飲業複合增長率達10%，跑贏內地GDP增長，且首100名餐飲企業的滲透率仍低，據2017年的數據顯示，市佔率為7.2%，惟美國首100名餐飲企業市佔率達3成，反映內地市場增長潛力大，而且市場上領先的企業在經營能力及財務上有優勢，在經濟下行下，反有利趁機獲取更多市佔率。

外賣市場方面，星展預測去年中國外賣市場按年增30%至6030億元人民幣，滲透率由2018年10.8%升至近16%。疫情下外賣需求大增，許思敏稱，疫情進一步帶動消費模式轉變，又指以往依賴堂食的食肆會努力開拓非堂食的業務，例如火煱店會加快進入醬料市場。

早前，九毛九 （09922） 宣布為緩解疫情對業務營運的影響，決定關閉客流較少的門店。許思敏認為，行業除了會在淡市調整佔舖網絡，關閉低效門店，亦會趁機物色良好選址，因在經濟好景下難以取得好的門市位置。

投資方面，星展行業首選為在內地經營必勝客（Pizza Hut）、肯德基（KFC）的百勝中國（美：YUMC），許思敏稱其主打快餐且於內地覆蓋率高，而現金流亦較強。對於近期不少內地餐飲股大幅抽升，她指，其估值已反映疫的影響，該行給予海底撈 （06862） 中性評級。

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記者：袁諾曦