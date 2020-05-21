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人幣反覆靠穩　市場聚焦兩會

金融經濟 15:36 2020/05/21

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中美關係緊張持續升溫，特朗普對華為實施的禁令升級，限制任何採用美國技術的芯片企業向華為供貨，開打科技戰的意味甚濃。金融領域亦似乎不能倖免，繼特朗普叫停美國聯邦退休基金投資中國股市後，傳媒報道納斯特克將收緊企業上市條件，意在增加中資企業上市的難度，參議員亦通過法案，可能導致在美上市的中國企業退市。本周離岸人民幣一度跌至2周低位7.1448，隨後逐漸回升至近7.11水平，在岸人民幣則在7.10水平上下波動。筆者認為，儘管中美在不同領域爭端升級，疫情下中美經濟遭受重創，雙方仍在關稅上表現克制，避免出現首階段協議作廢的後果。在此背景下，人民幣市場尚未出現單向貶值預期。

市場似乎更為關注即將舉行的兩會，本年度的兩會因疫情推遲至5月舉行，導致備受關注的刺激政策仍未出台。鑑於疫情打擊，中國經濟增長前景將面臨極大不確定性，預料本年中國將不設GDP增長目標。市場焦點將落在赤字率及特別國債的規模。筆者認為，赤字率突破3%水平該無懸念，但國內疫情趨緩下，中國當局可能削減刺激力度，以預留更多政策空間應付反覆不定的疫情，市場對兩會的政策憧憬可能落空，後市可能面臨回調風險。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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