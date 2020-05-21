【新冠肺炎】卡塔爾航空推出香港學生限定優惠　享額外寄艙行李限額

▲ 卡塔爾航空推出一系列香港學生限定優惠，可讓他們安心重返校園。（法新社圖片）

卡塔爾航空今日宣布，提供香港學生限定的額外寄艙行李限額，冀可讓香港學生安心重返校園。 飛往歐洲的學生可享額外 15 公斤，即共有 45 公斤的寄艙行李限額。

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同時，卡塔爾航空亦向香港學生提供折扣優惠，飛往北美地區的學生則可獲得機票折扣。而且，卡塔爾航空在現行的政策之上，亦會為從香港出發的學生提供於機票有效期內免費更改航班日期之選項。

由即日起至 2020 年 7 月 31 日，計劃離港回校的學生只須將個人資料及證明文件（如國際學生證副本）遞交至 hkgsales@hk.qatarairways.com，即可獲得特別優惠碼，以於 qatarairways.com/student 訂購經濟艙單程或來回機票時使用。學生亦可聯絡卡塔爾航空的香港客戶服務部辦理有關手續。機票的有效出發日期為 2020 年 6 月 1 日至 10 月 31 日。

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卡塔爾航空一直密切監察全球客流和訂票情況，對在 5 月底前逐步恢復其他航班及網絡航點的計劃有信心。卡塔爾航空目前已恢復全球30多個航點的航班，計劃於5月底前恢復飛往倫敦、曼徹斯特、達拉斯等 50 多個航點的服務，並於6月底前進一步新增其他航班。

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責任編輯：葉泳珊