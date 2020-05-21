【中美角力】美參議院通過法案　中概股面除牌危機

參議院周三（20日）通過《外國公司責任法案》，要求在美國上市的中國企業必需在跟隨監管機構及審計要求，才可向美國投資者集資。提交議案的共和黨藉路易斯安那州參議員John Jennedy在議案中特別提到，要求這些公司證明並非「由外國政府持有及控制」。消息公布後，中概股由升轉跌，阿里巴巴（美：BABA）更一度跌逾2%，攜程（美：TCOM）、百度（美：BIDU）、拼多多（美：PDD）等，跌幅亦由0.31%至3.47%。

相關新聞：美監管機構要求瑞幸退市 瑞幸：將會辦聽證會

John Jennedy在Twitter帖文指：「中國共產黨是在作弊，而這個法案就是防止他們在美國的交易所作弊。」法案要求，如企業是因為使用國外的會計服務，而令美國證券交易委員會未能獲取公司的某止資料，公司需要證明自己並非由外國政府所控制，如果委員會連續三年未能獲取有關訊息，公司便不能在交易所掛牌。

相關新聞：194票全票通過 世衛需獨立調查新冠疫情

不過，現時很多中國公司都會設立黨支部，而法案未有提及如何定義公司是否由外國政府控制，倘若美國政府對收緊對外國政府控制的定義，將波及很多中概股。白宮對事件暫時未有回應。