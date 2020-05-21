傲瀧業主硬哽印花稅　不足三年蝕170萬

清水灣傲瀧自開售以來，吸引不少名人入市。舉例說，藝人袁偉豪和張寶兒早前聯名以6,568.3萬元，購入一伙特色單位。不過，該盤再錄蝕讓成交，據土地註冊處資料顯示，傲瀧23座低層C室，實用面積682平方呎，剛以1,300萬元易手，實用呎價19,062元。

據了解，原業主於2017年，以1,282.2萬元購入單位，雖然帳面賺約18萬元，但持貨不夠三年，須付額外印花稅，若連同釐印費及代理佣金計，料蝕約170萬元。區內代理說，上述賣家急需資金周轉，所以硬哽印花稅賣樓。

事實上，市場原預計，只要經濟持續轉差，愈來愈多業主或需資金周轉，繼而劈價賣樓，終致樓價下跌，惟事與願違，而近期樓價更有回升跡象。花旗早前亦發表報告指，相信樓價上月見底，並於今月回升，到年底時則升5%至10%。

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