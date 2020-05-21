【中芯股價】網傳或不能接華為新訂單　中芯否認股價照挫7%市值蒸發70億

▲ 中芯（00981）午後跌幅加劇，最新跌逾7%。

網絡上流傳《中芯國際-泰康一對一交流紀要》，內容提到若美國嚴格執行對華為禁令，中芯或不能接華為新訂單。中芯 （00981） 發聲明否認，但股價照跌，全日挫7%，報17.5元，成交額41億元。一篇紀要累中芯市值蒸發逾70億元。

今日凌晨，多名財經博主在社交平台上發布了一則名為《中芯國際-泰康一對一交流紀要》的中芯國際機構交流會內容。紀要內容指出「如果嚴格按照法令申請許可，整個華為的渠道都會被管控；新訂單理論上不能接了」。

紀要提到，機器美國廠商佔了很大一部分，約40%至50%，日本、歐洲的機器、材料也有很大一部分來自美國。除了機器，晶圓製造工廠推出給設計公司也會使用EDA軟件、PDK工具等，99%都是美國三家產商佔據，完全避開法令在現階段不大可能。如果嚴格按照法令申請許可，整個華為的渠道都會被管控，對公司將來肯定會有很重大的影響。目前仍然在進行之前的項目、研發工作，甚至訂單也在按照節奏進行中，但新訂單理論上已經不能接了。

中芯發聲明指，從未與文中所述「泰康」及活動主辦方的相關人員進行任何一對一的交流。該紀要內容違背事實，純屬捏造，給公司造成嚴重負面影響。對於杜撰及傳播謠言的機構、媒體和個人，公司表示強烈譴責，將保留訴諸法律追責的權利。

美國此前計劃修訂出口規定，阻止全球芯片供應商供貨給中國電訊設備生產商華為及其子公司，使用美國軟件和技術的芯片生產商，無論是美國或外國的企業，未得美國許可下不得向華為供貨。

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