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【新冠肺炎】駿隆：26%打工仔情緒受疫情困擾　憂慮飯碗不保

金融經濟 15:02 2020/05/21

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強積金顧問公司駿隆表示，發現26%受訪者出現情緒困擾。

強積金顧問公司駿隆發表調查結果，顯示新冠肺炎爆發以來，不少打工仔均出現情緒困擾，當中以較年輕的打工仔困擾情況較普遍，主要是擔心疫情對日後工作的影響。

駿隆委託香港民意研究所進行電話訪問，發現26%受訪者出現情緒困擾，當中又以較年輕、即年齡介乎18至29歲的受訪問情況最普遍，比例達到41%，30至49歲則有25%有情緒困擾。

有關疫情對工作影響，20%受訪者擔憂日後對工作的影響，更有8%人幾乎每日都會憂慮，而且已表示有情緒困擾的受訪者較常擔心有關影響。

此外，普遍企業早前推出在家工作等特別上班安排，有4成受訪者表示因此而與工作夥伴溝通變差，另12%表示與僱主或上司的信任程度變差。

而彈性上班對工作的憂慮上，約4成受訪者表示擔憂公司業績下降，另有4成則憂慮因外出上班而染上新冠肺炎。

駿隆委託香港民意研究所在4月29日至5月11日期間，訪問513位18至64歲的強積金成員。另外，研究
團隊亦以相同問卷向香港民研意見群組，進行網上調查用作附加群組調查，成功收集6,655個有效回應。

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疫情 在家工作 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 強積金

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