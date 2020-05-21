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美國近9成護士重用口罩 政府竟用46億購無效消毒機

環球社會熱點 15:05 2020/05/21

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調查指美國近9成護士要重用口罩，但美媒披露白宮花費6億美元購買口罩消毒機，醫護更質疑消毒機無效。

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過155萬人確診及9.3萬人死亡。美國醫護工會調查更發現，有近9成護士要重用口罩等裝備。但美媒披露美國白宮抗疫專責組花費6億美元（約46.8億港元）購買口罩消毒機，變相鼓勵重用口罩，醫護更質疑消毒機無效。

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美國國家護士聯合會於4月15日至5月10日，向全美50州約2.3萬名護士進行調查，發現87%的護士要重用N95口罩等裝備，有84%的護士未接受新冠病毒檢測。

但白宮抗疫專責組向巴特爾紀念研究所 (Battelle Memorial Institute)採購消毒機，使用消毒機消毒口罩，每個口罩最多可重用20次。小組於4月3日透露，60部消毒機的價格為6,000萬美元（約4.68億港元）。但美國NBC取得小組的會議記錄，發現成本於短短幾天內上調至4.13億美元，國防部於5月1日將上限調整至6億美元，據悉是次採購未經公開招標。

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據悉，消毒機是利用雙氧水蒸氣 (vapor phase hydrogen peroxide) 將使用過的 N95 口罩消毒，但有護士指口罩經機器消毒2至3次後的性能已下降。該公司近期進行現場測試，亦顯示口罩僅於消毒4次内，仍能保持完整性能。

國家護士聯合會主席羅斯（Jean Ross）批評，美國作為全球最富裕的國家，但由於利益關係而未有為患者爭取權益，更遑論是醫療工作者。

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白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）本月初接受美媒訪問時指，疫情反映美國太依賴中國生産的醫療用品及藥物，特朗普將下令聯邦機構改買美國製造的醫療用品。

美國政府更取消部分中國製造商在美國銷售N95口罩的許可，指其生産的口罩顆粒過濾效率未達最低的95%標準，無法針對新冠病毒提供足夠保護。

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責任編輯：何穎兒

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