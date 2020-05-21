  • 29°C
香港時間 : 2020521日 (四) 15:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【減碳方案】人口膨脹　鐵路交通減排迫在眉睫

商業 14:30 2020/05/21

分享：

阿爾斯通早前就頒布新的持續發展計劃 《Alstom in Motion》（AiM）涵蓋6大項目，希望在2025年前達到節省4分1能源，公司能源供應將100%轉用可再生能源。

環保議題成為近年全球熱話，自從新型冠狀肺炎爆發後，各國工廠停工，芬蘭有機構研究就指出，中國停工兩周，全球碳排放就減少了足足1億公噸；其次現時各國仍採取封關政策，人們流動減少或能減少碳排放，但日後疫情減緩，人們恢復出行，全球碳排放只會有增無減。

法國鐵路公司阿爾斯通（Alstom）亞太區高級副總裁Ling Fang表示，未來亞太地區人口將繼續激增，不僅帶來交通擠塞問題，更會帶來嚴重的空氣污染問題。「根據我們的統計數據，亞太區中以印度空氣污染最嚴重，其次是中國，因為該國家人口冠絕全球，主要的大城市裡面動輒有數百萬人居住，路面車輛亦非常多。」

她亦指出，未來東南亞將會遇到同樣問題，預計2030年前該區將有多1億人口出現，要同時解決人口交通擠迫與可持續發展等問題，必須及早設立可持續的交通鐵路方案，以解決交通擠塞帶來的挑戰。

法國鐵路公司阿爾斯通（Alstom）亞太區高級副總裁Ling Fang表示，期望各地商界及業界必須與政府鼎力合作，以符合《巴黎協定》的環保指引，對抗氣候改變帶來的挑戰。（受訪者提供圖片）

港星藍圖較全面　減排有望

Ling Fang指出，香港與新加坡兩大城市，都有較完善的公共交通網絡。「香港的MTR每日載客量達5百萬，屯馬線新站陸續投入使用，而新加坡亦將新增5條新鐵路線路，將有超過130個新站落成，每日載客量達300萬。」她透露，除了完善網絡，更重要的是當地政府設立的可持續發展計劃。「香港方面就有《香港氣候行動藍圖2030+》，承諾為市民大眾提供可靠與環保公共交通網絡，而新加坡方面亦有《永續新加坡發展藍圖》，當中就訂明，在2040年前，禁止所有汽油及柴油動力車輛在道路上行駛。」

此外，Ling Fang亦期望，各地商界及業界必須與政府鼎力合作，以符合《巴黎協定》的環保指引，對抗氣候改變帶來的挑戰。「建議商界以及業界可以分享各種數據，提供知識與及解決方法幫助各城市以致國家減少碳排放。」

＞＞＞【遙距營商計劃】申請前要睇真　獲資助1個月內需開始項目

＞＞＞【在家工作】萬事達卡公司容許僱員WFH　直至疫苗面世或疫情全受控　

發表可持續發展新策略

有見可持續發展議題讓社會各界關注，阿爾斯通早前就頒布新的可持續發展計劃 《Alstom in Motion》（AiM），當中就蘊含6大項目：

  • 綠色能源表現；
  • 道路電動車；
  • 生態設計與製造；
  • 自動駕駛列車；
  • 數據驅動鐵路流動能力，提供更多互聯產品及服務；
  • 多模式和流程管理

Ling Fang表示，公司希望在2025年前達到節省4分1能源，能源供應將100%轉用可再生能源，並令所有供應商都符合國際社會責任及企業道德規範。

法國鐵路公司阿爾斯通（Alstom）希望在2025年前達到節省4分1能源，能源供應將100%轉用可再生能源。（法新社圖片）

其次，她亦指出，要交通運輸污染問題，可以使用替代能源，例如可以使用氫代替柴油，因為該能源碳排放較低，效能亦好。「目前我們亦致力將氫及氧轉化成電能，同時完全消除污染物排放，而公司第一條氫能源鐵路服務，已經在2018年於德國開始投入運作。」

記者：李彥煒

相關文章

【綠色金融】滙豐提供1.5億綠色貿易貸款建港大宿舍
2020/05/05
【綠色金融】滙豐提供1.5億綠色貿易貸款建港大宿舍
【係愛定責任】李嘉誠看好綠色主義？ 最新領投公司業務主打環保物料
2020/05/07
【係愛定責任】李嘉誠看好綠色主義？ 最新領投公司業務主打環保物料
滙豐中國推「碳減排激勵計劃」
2020/01/03
滙豐中國推「碳減排激勵計劃」
「飛行之恥」歐美冒起　芬航推減碳計劃護環境
2020/02/24
「飛行之恥」歐美冒起　芬航推減碳計劃護環境
南亞 東南亞 亞太 印度 大眾 自動駕駛 柴油 空氣污染 污染 可持續發展

上一篇文章

【新冠肺炎】卡塔爾航空推出香港學生限定優惠　享額外寄艙行李限額

下一篇文章

【新冠肺炎】旅遊心癮未止　Booking.com：港人最想去曼谷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【保就業計劃】拆解申請五大迷思　僱主僱員與自僱人士要注意
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【口罩供應】台灣擬逐步解封口罩出口禁令　單日產能躍至2500萬
【疫市營商】上水廣場購物祭1折換Switch　多個美妝家電品牌低至1折
【疫市營商】上水廣場購物祭1折換Switch　多個美妝家電品牌低至1折
【口罩供應】尚芳日產6萬口罩　退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度
【口罩供應】尚芳日產6萬口罩　退出本地口罩生產計劃因機器及測試跟不上進度
【口罩供應】港製「WAO本一」口罩　首批PFE及BFE≥95%下月1日開售
【口罩供應】港製「WAO本一」口罩　首批PFE及BFE≥95%下月1日開售
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售
【疫市營商】一田賣Switch主機連動物森友會2766元　5月18至19日抽籤發售