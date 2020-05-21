【減碳方案】人口膨脹　鐵路交通減排迫在眉睫

▲ 阿爾斯通早前就頒布新的持續發展計劃 《Alstom in Motion》（AiM）涵蓋6大項目，希望在2025年前達到節省4分1能源，公司能源供應將100%轉用可再生能源。

環保議題成為近年全球熱話，自從新型冠狀肺炎爆發後，各國工廠停工，芬蘭有機構研究就指出，中國停工兩周，全球碳排放就減少了足足1億公噸；其次現時各國仍採取封關政策，人們流動減少或能減少碳排放，但日後疫情減緩，人們恢復出行，全球碳排放只會有增無減。

法國鐵路公司阿爾斯通（Alstom）亞太區高級副總裁Ling Fang表示，未來亞太地區人口將繼續激增，不僅帶來交通擠塞問題，更會帶來嚴重的空氣污染問題。「根據我們的統計數據，亞太區中以印度空氣污染最嚴重，其次是中國，因為該國家人口冠絕全球，主要的大城市裡面動輒有數百萬人居住，路面車輛亦非常多。」

她亦指出，未來東南亞將會遇到同樣問題，預計2030年前該區將有多1億人口出現，要同時解決人口交通擠迫與可持續發展等問題，必須及早設立可持續的交通鐵路方案，以解決交通擠塞帶來的挑戰。

▲ 法國鐵路公司阿爾斯通（Alstom）亞太區高級副總裁Ling Fang表示，期望各地商界及業界必須與政府鼎力合作，以符合《巴黎協定》的環保指引，對抗氣候改變帶來的挑戰。（受訪者提供圖片）

港星藍圖較全面 減排有望

Ling Fang指出，香港與新加坡兩大城市，都有較完善的公共交通網絡。「香港的MTR每日載客量達5百萬，屯馬線新站陸續投入使用，而新加坡亦將新增5條新鐵路線路，將有超過130個新站落成，每日載客量達300萬。」她透露，除了完善網絡，更重要的是當地政府設立的可持續發展計劃。「香港方面就有《香港氣候行動藍圖2030+》，承諾為市民大眾提供可靠與環保公共交通網絡，而新加坡方面亦有《永續新加坡發展藍圖》，當中就訂明，在2040年前，禁止所有汽油及柴油動力車輛在道路上行駛。」

此外，Ling Fang亦期望，各地商界及業界必須與政府鼎力合作，以符合《巴黎協定》的環保指引，對抗氣候改變帶來的挑戰。「建議商界以及業界可以分享各種數據，提供知識與及解決方法幫助各城市以致國家減少碳排放。」

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發表可持續發展新策略

有見可持續發展議題讓社會各界關注，阿爾斯通早前就頒布新的可持續發展計劃 《Alstom in Motion》（AiM），當中就蘊含6大項目：

綠色能源表現；

道路電動車；

生態設計與製造；

自動駕駛列車；

數據驅動鐵路流動能力，提供更多互聯產品及服務；

多模式和流程管理

Ling Fang表示，公司希望在2025年前達到節省4分1能源，能源供應將100%轉用可再生能源，並令所有供應商都符合國際社會責任及企業道德規範。

▲ 法國鐵路公司阿爾斯通（Alstom）希望在2025年前達到節省4分1能源，能源供應將100%轉用可再生能源。（法新社圖片）

其次，她亦指出，要交通運輸污染問題，可以使用替代能源，例如可以使用氫代替柴油，因為該能源碳排放較低，效能亦好。「目前我們亦致力將氫及氧轉化成電能，同時完全消除污染物排放，而公司第一條氫能源鐵路服務，已經在2018年於德國開始投入運作。」

記者：李彥煒