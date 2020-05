▲ 蓬佩奧:民主派人士被控 難判斷香港是否高度自治

美國總統特朗普(Donald Trump)去年簽署實施《香港人權與民主法案》(簡稱香港人權法),美國國務卿蓬佩奧即將提交香港人權法年度報告。蓬佩奧表示,看到民主派人士近日的待遇,令美國難以評估香港是否仍從中國擁有高度自治。

蓬佩奧指:

「香港的著名社運人士如李柱銘及黎智英被帶上法庭。這些行為令人更難評估香港是否仍然從中國享有高度自治。」

(Leading Hong Kong activists like Martin Lee and Jimmy Lai were hauled into court. Actions like these make it more difficult to assess that Hong Kong remains highly autonomous from mainland China.)

蓬佩奧又指,這個星期看到泛民議員,在嘗試阻止建制派議員做出「不符合程序」(procedural irregularity)的行為時,被「粗暴對待」(manhandled)。蓬佩奧表示會密切注視事態發展。

根據《香港人權與民主法》,國務卿每年須向國會提交報告,以評估香港是否仍有足夠的自治權,以享受美國給予的特殊待遇,包括繼續被視為獨立關稅區。

蓬佩奧早前表示會押後提交報告,以讓這份報告的內容,可包括北京方面在5月22日全國人民代表大會前夕,對香港採取的任何行動。

責任編輯:楊心悅