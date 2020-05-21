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【美國疫情】本可少死83%人 研究：只需早兩周封城

環球社會熱點 14:30 2020/05/21

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【美國疫情】研究：倘提早兩周封城 可大減83%死者

新冠肺炎在美國的疫情緩和，多州逐漸解封。哥倫比亞大學最新研究指出，如果美國在3月時，提早一周擴大社交限制措施，死亡人數可減少至少3.6萬人；若能提早約兩周於3月1日封城及限制社交接觸，死者更可大減83%。

美國總統總特普（Donald Trump）於3月16日促請國民留在家中、避免群聚活動。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於3月15日宣布停課，州長科莫（Andrew Cuomo）的居家令於3月22日才生效。

【中美疫苗戰】鬥快開發太天真 量產才是終點線

【美國疫情】復工3日即現確診 福特車廠暫時停工

研究數據顯示，截至5月3日，美國死亡人數超過6.5萬人，如果提早一周實施相關禁令，死者可減至2.9萬人；若提早兩周，便可減至1.1萬人。這意味，官員3月初每猶豫一天，所付出的代價十分大。

白宮周三（21日）發表聲明，重申特朗普在1月和3月中，分別對中國和歐洲發出旅遊禁令，減慢病毒傳播。

【東京奧運】奧委會：2021暑假是東京奧運的最後機會

【美國疫情】研究主管：白宮測試一團糟 仍有漏網之魚

所有模型、研究只是估值，無法回到當時得出確切的死亡人數。但無參與研究的德克薩斯大學病理學家邁耶斯（Lauren Ancel Meyers）表示，該研究提出了令人信服的理由，如果紐約較早採取行動，可能改變結果。

全美50州目前或多或少復工，重啟程度不同。惟有很多州無視白宮的防疫指南，急不及待復工。在已經放寬禁令的明尼蘇達州與德州，新增確診病例持續增加。研究亦呼籲，各地官員密切監控疫情，並即時採取措施遏止新增病例，否則疫情很容易失控。

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記者：韓羚

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