【遙距營商計劃】申請前要睇真　獲資助1個月內需開始項目

▲ 成功申請的企業在獲得資助後，1個月內即要執行相關項目。（網站截圖）

遙距營商計劃（D-Biz）於本周一(18日)已經開始接受網上申請，冀支援企業開拓遙距業務。由於每間企業只可遞交1份申請，故申請者必需倍加留意當中的細節及注意事項。

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雖有關計劃的截止申請日期為10月31日下午6時，距今仍有5個月，但申請者由於需準備有關項目的報價及文件，宜及早著手準備。為了應付企業的疑難，香港生產力促進局亦特設Whatsapp專線：52834131，文字回覆查詢。

有意申請企業可就每個資訊科技方案連同僱員的培訓開支獲得最多為10萬港元，而每間企業可獲最高30萬港元總額資助，進行為期最長6個月的資助項目。生產力局企業拓展部署理主管楊裕嘉指出，同一申請內的個別項目必需是可獨立執行，而成功申請的企業在獲得資助後，1個月內即要執行相關項目。

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聘用系統整合商 需交2份報價

同時，如果申請的企業是聘用系統整合商，或使用非訂閱形式的方案，申請企業需要自行取得最少2間服務供應商的書面報價。而且，就如政府其他的資助項目一樣，採購合約將會以索價最低的報價為準。若申請企業聘用訂閱形式的方案，只得1間書面報價亦可。

申請資助逾3萬需外部審計

另一方面，企業申請的項目資助額超過3萬元，則需要外部審計費用。有關費用可獲發還，上限為3000元，若審計費用超出上限，則要由企業自行承擔差額。

值得留意的是，每周提交審批而涉及同一服務供應商不會超過10個。楊裕嘉解釋：「如果該申請是某服務供應商本周內的第11宗，則會延後至下一周處理。」她解釋，企業應先向服務供應商了解情況，以免申請延遲。

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記者：葉泳珊