機器狗變身牧羊狗　遠赴紐西蘭農場趕羊

▲ 美國機械公司波士頓動力所製造的機器狗Spots的「職責」範圍廣泛，日前更遠赴紐西蘭農場，變身牧羊狗趕羊！

美國機械公司波士頓動力（Boston Dynamics）所製造的機器狗Spots的「職責」範圍廣泛，由建造業、速遞、保安以至家居助理領域應用，在是次新冠肺炎疫情下亦有發揮巡邏偵察作用。該機器狗日前遠赴紐西蘭農場，變身牧羊狗趕羊！

該機器狗公司早前與紐西蘭機器人雲端服務商 Rocos 宣布合作，讓機器狗Spots透過遙距管理於農場工作，甚至幫忙驅趕羊群。

在結合雲端平台與遙距操控技術後，能快速設計安排任務、蒐集所需數據，甚至可從單一機器人到機隊進行大規模管理控制，讓其各自自主運作或以遙距勘查問題、獲取即時數據資料等。有關技術將可提高作物產量的預估準確度及減輕人力短缺壓力。

不過Spots由機器狗變身牧羊狗，是怎樣鍊成的？透過Spots機身配備的光學雷達（LiDAR）裝置、紅外線與立體視覺感測器，可以即時繪製 3D 地圖並在行走時偵測與避障，完成任務。甚至能在大草原上趕羊。未來或可能幫忙收成、巡視與查看作物。

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此外，Spots在今月初亦有在新加坡投入服務，擔任巡邏員角色，提醒市民在新冠肺炎疫情爆發期間保持距離，降低接觸及擴散病毒的風險。包括透過喇叭廣播提醒民眾保持社交距離，以及利用身上的攝影機，計算當地公園的人潮聚集程度。

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責任編輯：張寶燕