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【東京奧運】奧委會：2021暑假是東京奧運的最後機會

環球社會熱點 14:05 2020/05/21

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國際奧委會（IOC）主席巴赫周三（20日）表示，如延期至2021年，奧運仍然無法如期舉行，這屆奧運將會取消。

受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，原定今年7月舉行的東京奧運2020將延期至2021年暑假，是首屆獲延期舉行的奧運會。國際奧委會（IOC）主席巴赫周三（20日）表示，如延期至2021年，奧運仍然無法如期舉行，這屆奧運將會取消。

東京奧運仍可能取消 奧組委：明年疫情未完就無辦法

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對於這次奧運會歷史性延期，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）坦言沒有後備方案。他表示：

你不能永遠僱著3000-5000人在籌委會， 也不能讓運動員處於這種不確定性之中。("You cannot forever employ 3,000 to 5,000 people in an organising committee. You cannot have the athletes being in uncertainty.")

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在接受英國廣播公司（BBC）訪問中，他承認重新籌備奧運將是一樣艱鉅的任務；又坦承，閉門作賽非他所願，但他需要更長時間決定是否切實可行。他希望證明這次奧運將是獨特的，並向世界傳遞團結一致的信息，將是首次聚首一堂，慶祝抗疫勝利。

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奧運延期令籌備費用增加，國際奧委會日前會議通過，將向東京奧運增加8億美元撥款，包括6.5億美元運營費，以及1.5億美元用於支援各國際單項體育聯合會（IF）和各國及地區的國內奧委會（NOC）。

記者：葉芷樺

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