【東京奧運】奧委會：2021暑假是東京奧運的最後機會

▲ 國際奧委會(IOC)主席巴赫周三(20日)表示,如延期至2021年,奧運仍然無法如期舉行,這屆奧運將會取消。

受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情影響,原定今年7月舉行的東京奧運2020將延期至2021年暑假,是首屆獲延期舉行的奧運會。國際奧委會(IOC)主席巴赫周三(20日)表示,如延期至2021年,奧運仍然無法如期舉行,這屆奧運將會取消。

東京奧運仍可能取消 奧組委:明年疫情未完就無辦法

【日本疫情】安倍派錢 每戶家庭可獲2萬元 中小企也有份

對於這次奧運會歷史性延期,國際奧委會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)坦言沒有後備方案。他表示:

你不能永遠僱著3000-5000人在籌委會, 也不能讓運動員處於這種不確定性之中。("You cannot forever employ 3,000 to 5,000 people in an organising committee. You cannot have the athletes being in uncertainty.")

【日本疫情】只是巧合?東京確診在奧運延期後爆升

【日本疫情】東京奧運延期重挫經濟 損失逐樣數

在接受英國廣播公司(BBC)訪問中,他承認重新籌備奧運將是一樣艱鉅的任務;又坦承,閉門作賽非他所願,但他需要更長時間決定是否切實可行。他希望證明這次奧運將是獨特的,並向世界傳遞團結一致的信息,將是首次聚首一堂,慶祝抗疫勝利。

【日本疫情】取消東京奧運會?衛生大臣:言之過早

倫敦市長候選人:倘東京奧運因新冠肺炎取消 倫敦可接手

奧運延期令籌備費用增加,國際奧委會日前會議通過,將向東京奧運增加8億美元撥款,包括6.5億美元運營費,以及1.5億美元用於支援各國際單項體育聯合會(IF)和各國及地區的國內奧委會(NOC)。

記者:葉芷樺

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品