戴口罩用不到Face ID？　iOS 13.5終登場解決用戶煩憂

新冠肺炎肆虐，市民為了防疫，外出時也會戴上口罩，而對於在iPhone使用Fcae ID的用戶來說，就比較麻煩，因系統未必能成功辦認樣貌，不過Apple就宣布，其最新的iOS 13.5正式版，原本用慣Face ID解鎖的用戶，不用關閉Face ID也可以解鎖。

現在iPhone用戶檢查自己的軟件更新時，就會發現Apple已經推出iOS 13.5。此次更新可使配備 Face ID 的裝置上更快取用密碼欄位，iPhone又推出「暴露通知 API」以支援來自公共衛生當局的 COVID-19 接觸追蹤 App。此更新也推出了在「群組 FaceTime」通話中控制視像方塊自動突顯的選項

系統更新後，當用戶配戴口罩時，配備 Face ID 的裝置簡化解鎖程序。只要從鎖定畫面底部向上掃，就會自動顯示密碼欄位。此外在 App Store、Apple Books、Apple Pay、iTunes 和支援使用 Face ID 登入的其他 App 中進行認證時同樣適用。

如何更新系統？ 用戶只需在手機設定＞一般＞軟件更新＞下載並安裝，就可以更新系統！

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