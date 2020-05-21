Central 8首推30伙　489萬進駐西半山

英皇國際（00163）旗下西半山新盤，日前正式命名為「半山捌號」，並於今日（5月21日）公布首張價單，涉及30伙單位，實用面積由181平方呎起，至最大311平方呎。英皇國際執行董事張炳強說，以最高折扣率計，首批單位折實價均低於1,000萬元，又指項目參考同區其他樓盤，相信定價不算太低，又形容以「中環半山驚喜價」推盤。

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首張價單詳情

單位數量：30伙

實用面積：181平方呎至311平方呎

定價︰5,200,000元至10,461,000元

呎價︰27,384元至36,330元

以最高折扣6%計

折實價：4,888,000元至9,833,340元

折實呎價：25,741元至34,150元

焦點單位

最低售價： 單位：5樓D室，實用面積：181平方呎，間隔：開放式 定價：520萬元 呎價：28,729元 折實價：489萬元 折實呎價：27,006元

最低呎價： 位：5樓C室，實用面積：310平方呎，間隔：一房 定價：848.9萬元 呎價：27,384元 折實價：798萬元 折實呎價：25,741元

首張價單：https://bit.ly/3g8LDpp

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