蘋果前員工爆Siri監控用家　去信歐盟要求更嚴謹監管

▲ Thomas Le Bonniec近日去信歐盟，要求強制停止Siri監控用家。

語音助手的數據管理近年引起不少風波，數據私隱問題一直受人關注。其中蘋果（Apple）語音助手Siri去年就曾經被承包商員工爆料，控訴Siri所錄製的聲音都會交由第三方監控機構分析，令不少用家的個人資料外洩。近日該名員工再次批評蘋果，並去信歐盟要求對Siri採取更嚴格監管。

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據英國衛報報道指，蘋果Siri「Grading」項目的承包商員工Thomas Le Bonniec日前踢爆，蘋果一直以來都收集Siri紀錄到的語音內容提高其服務品質，不過這些錄音均是用戶不知情的情況下錄下的，意味著已侵犯用戶私隱。

Thomas Le Bonniec近日去信歐盟，要求強制停止Siri監控用家。他在信中提到，自己當時每天會聆聽過百段錄音，而這些錄音均來自各種蘋果產品設備，包括iPhone、Apple Watch、iPad等。他又指，就算用戶未激活Siri，它都可以進行錄音，紀錄用戶所談論的一切，包括：姓名、地址、爭論、毒品、人際關係等，所有內容都被收錄在內。

蘋果去年就曾回應指控，稱這些錄音只是用作分析，並沒有清楚列明錄音是來自哪位用戶，不涉及侵犯用戶私隱。並承諾會改變處理Siri錄音的方式，會先徵求用家同意。但Thomas Le Bonniec就批評，蘋果根本未有遵守承諾，一直無視和侵犯用家基本權利，繼續大量收集數據，因此盼歐盟能加快進度，進行更嚴格的監管。

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責任編輯：曾曉汶