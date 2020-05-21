【小米股價】小米績佳大行紛升目標價　瑞信大和看好下半年復甦（附目標價一覽）

▲ 小米首季業績勝預期，券商普遍認為小米次季盈利見底後，下半年可迎來強勁復甦。

小米 （01810） 首季業績勝預期，大行紛紛上調小米目標價，認為小米次季盈利在印度及歐洲市場受疫情衝擊下將見底，但下半年將會有強勁復甦，加上手機均價上調，故看好小米前景。

大和指，小米在手機付運上重拾動力，其互聯網服務收入亦增長39%，抵銷硬件產品的疲弱收入增長，同時看到小米國際業務的復甦勢頭，相信可帶動公司下半年出現較預期更強的反彈，目前正出現買入機會，因此上調評級至「買入」，目標價至升三成至15元。

5G智能手機的售價上升

瑞信亦同意，小米海外銷售佔50%，雖然疫情全球大流行會影響第二季的收入增長，對純利影響更大，但管理層有信心在6月開始海外市場會出現復甦，情況就如中國一樣，加上5G智能手機的售價上升，而雙品牌及國際線的策略亦理想，相信小米業績在第二季見底後，下半年會向好，調高2020及2021年每股盈利預測分別約7%及2%，目標價亦升2%至15.3元，維持「跑贏大市」。

高盛調高小米2020至2022年收入預測7%至11%，主要因智能手機平均價上升，小米繼續在內地及西歐市場擴大其滲透率。高盛將其目標價升19%至14.3元，重申「買入」。

券商 評級 目標價（元） 中信 買入 15.6 瑞信 跑贏大市 15→15.3 瑞銀 買入 13.8→15 美銀 買入 14→15 中金 跑贏同業 13.5→15 大和 跑贏大市→買入 11.5→15 高盛 買入 12→14.3 摩根士丹利 增持 14 花旗 買入 12.6 摩根大通 中性 12

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