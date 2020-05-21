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【中美疫苗戰】鬥快開發太天真 量產才是終點線

環球社會熱點 13:52 2020/05/21

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【新冠肺炎疫情中美疫苗戰】鬥快開發太天真 量產才是終點線

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行疫情未受控，不發達國家疫情擴大趨勢尤其令人關注，世界兩大經濟體中國及美國角力卻在加劇，在新冠肺炎疫苗研發方面看來也是如此。美國藥廠Moderna搶先宣佈研發臨床測試結果正面；中國則佔全球目前8種臨床測試疫苗一半。不過，中美疫苗戰鬥的，其實並非誰最快開發出疫苗，而是誰能最快大量供應疫苗。

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美國藥廠Moderna本周公佈疫苗研發好消息，一度刺激美股大漲。Moderna稱，8名臨床測試對象注射疫苗後，體內產生新冠病毒抗體，程度類似甚至高於新冠肺炎康復病人。

美國疫情確診人數超過150萬下，華府正大力資助疫苗研發。Moderna 4月就收到美國衛生部旗下，生物醫學高級研究發展管理局（BARDA）4.83億美元援金。

不過，Moderna所言很快遭到外界質疑。Moderna只交代了45名測試對象中8人的結果，合作夥伴美國國家過敏和傳染病研究所更默不發聲。Moderna疫苗臨床測試現時也只處於第1階段，而測試全程要4個階段。

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中美疫苗戰美國先聲奪人，而目前潛在疫苗種類最多的是中國。世界衛生組織（WHO）上周表示，全球現時有8種進入臨床測試新冠病毒候選疫苗，當中4種由中國研發。其中，科興控股研發疫苗正處於第2階段測試。

但是，誰先開發出新冠肺炎疫苗，並不等於誰就能勝出疫苗競賽，因為結束新冠肺炎疫情重點，在於大量生產和普及疫苗。

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不是所有開發疫苗的藥廠都有量產能力。對Moderna來說，攻關樽頸可能正是投產。Moderna疫苗成份包括基因分子RNA（核糖核酸），這在疫苗開發和生產中是全新技術。

大量化學合成RNA能力，目前只有美國強生（Johnson & Johnson）、英國AstraZeneca等大型藥廠擁有。各國都在嘗試控制量產疫苗的基建設施。美國投資法國藥廠賽諾菲（Sanofi）開發疫苗，早前就爆出應否首先拿到疫苗的爭議。

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責任編輯：方圓之

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