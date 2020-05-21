【科技抗疫】蘋果Google推出肺炎接觸史追蹤API　逾20國研引入

▲ 蘋果與Google正式推出，於4月初發表的「暴露追蹤API」功能，協助追查疫情的社區擴散情況。

針對新冠肺炎（Covid-19）疫情，蘋果與Google聯手推出新技術，幫助各國政府透過應用程式追蹤病毒傳播情況。兩企今日正式發布稱為「暴露通知（Exposure Notifications）」的API（應用程式介面），公共衛生機構可用以開發應用程式，追蹤病毒擴散情況。兩企表示，已有22個國家，以及數個美國州份表達有意使用該技術。

藍牙加密儲存接觸記錄

「暴露通知」功能概念是讓手機用戶可發現自己曾接觸過肺炎感染者，並讓衛生機構能加快追查高感染風險的人士。原理是透過藍牙功能，記錄用戶曾與誰接觸過。然後當社區有人被發現是肺炎患者或高危感染人士時，系統可以警告他曾經與患者有接觸，提示用戶下一步行動。所有交換的訊息都以加密方式進行，亦不會收集用戶的位置數據，而用戶亦有權隨時開啟或終止「暴露通知」的功能。用戶需要安裝系統更新才可使用，iOS用戶需更新至iOS 13.5，而Android的更新亦會將會透過Google Play推出。

▲ 支援暴露通知API的iOS 13.5更新已推出，用戶更新後手機便會開通此功能，讓有關的公共衛生App可以運行追蹤功能。

綜合外電報道，美國阿拉巴馬州、北達科他州與南卡羅萊納州，已表示將會使用「暴露通知」功能的API，應用於該州份的相關Apps；意大利、愛爾蘭、愛莎尼亞等國亦表示會採用有關技術。Google與Apple兩企表示，原則上這API在每個國家只會開通予一個官方衛生機構App使用，以免分散用戶影響追查效果，但如果有國家選用州份或地區的模式，亦可以相應地安排。此外，有關功能當疫情過去後可馬上停止，防止任何不當使用的情況。

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供各地衛生機構開發Apps

蘋果與Google於4月初公布了此合作項目，兩企表示，一直都有接到來自不同地區的公共衛生機構，對病毒追蹤功能的技術開發查詢，而要讓功能有效有重大技術挑戰：此前Android與iPhone兩大陣營的手機，要以藍牙技術互相偵測並不容易，因此Android與iOS的合作實屬必需，在數星期內達成有關的合作項目。兩企強調，他們並未開發追蹤應用，只是提供有關技術的應用平台，具體的介面或用戶體驗，仍由各地區的讓衛生機構設計。

記者：周俊霖