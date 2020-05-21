【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享） 金融經濟 13:21 2020/05/21 分享： 中美金融戰有迅速升温跡象，繼華府早前迫令公營退休基金放棄投資中概股後，美國參議院昨投資一致通過法案，禁止不遵守美國審計監管的外國公司在美國上市，提案的參議員亦坦承矛頭直指中概股。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 2020/05/20 新經濟股賺快錢 沒有想像般容易（訂戶專享） 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 2020/05/19 【恒指改革】阿里染藍無助吸中概股來港 爭迎北水更要緊（訂戶專享） 【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 2020/05/18 【恒指改革】新經濟股蓄勢闖恒指 散戶「有辣有唔辣」（訂戶專享） 【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 2020/05/15 【恒指改革】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享） 【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享） 2020/05/14 【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享） 美股 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 第二上市 美國 退休金 美國參議院 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入