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【中美金融戰】美迫令中概股回歸 港交所穩賺不賠?（訂戶專享）

金融經濟 13:21 2020/05/21

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中美金融戰有迅速升温跡象，繼華府早前迫令公營退休基金放棄投資中概股後，美國參議院昨投資一致通過法案，禁止不遵守美國審計監管的外國公司在美國上市，提案的參議員亦坦承矛頭直指中概股。

...

欄名 : 交易講場

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