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【小米股價】中信証券︰小米IoT、互聯網業務可期 維持買入評級

金融經濟 13:13 2020/05/21

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中信証券認為小米首季業績超出預期，續予其買入評級。

小米集團 （01810） 首季度業績好過預期。中信証券在最新報告中表示，預期小米的物聯網（IoT）硬件、互聯網業務中期仍有望維持穩健增長，維持其買入評級與15.6元的目標價。

報告指出，就疫情影響而言，小米在國內復工復產順利，需求反彈趨勢明顯；境外的防疫措施預計會對其次季業績造成一定影響，其中印度封城措施影響公司生產和銷售，目前已經復工，但產能仍需加大，需求也待回暖。

其他海外市場也逐步進入復工復產，下游需求料將逐漸恢復，中期維持樂觀。

看好物聯網業務 

物聯網方面，報告認為小米的多綫產品策略帶動了高長，長期看好其AIoT佈局。小米路由器收入按年大增124%，真無綫藍牙（TWS）耳機升619.6%，小米手環按年升56%；米家電動滑板車按年升40.7%，米家掃地機器人按年升40%。智能電視及手提電腦收入46億元人民幣，按年跌8%，主要是由於疫情影響導致銷售活動減少及生產中斷。

小米首季互聯網服務收入59億元人民幣，按年升38.6%。MIUI手機系統月活躍用戶3.307億，按年升26.8%；其中中國大陸佔1.115億，海外2.192億。

智能電視以及小米盒子月活躍用戶達到3040萬，按年升46.8%，付費用戶數達到430萬，按年升53.7%。報告認為，手機廣告依賴度降低，電視付費率表現突出。

小米股價報13.16元，升2.8%。

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