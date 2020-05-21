【在家工作】萬事達卡公司容許僱員WFH　直至疫苗面世或疫情全受控　

▲ 《路透社》報道，萬事達卡公司（Mastercard）容許員工在家工作，直至疫苗面世或疫情完全受控。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情下，不少機構均採取特別工作安排，容許僱員在家工作。萬事達卡公司（Mastercard）亦稱容許員工在家工作，直至疫苗面世或疫情完全受控。

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《路透社》引述Mastercard人事總監Michael Fraccaro表示，公司已經向所有員工表明，不會強制要求他們重返其全球的辦公地點，直至新冠肺炎疫苗面世；至於選擇回寫字樓上班的員工必須遵守防疫守則，佩戴口罩並量度體溫。公司預期，在未來的數週至數月內，會有更多的員工持續在家工作。

萬事達卡公司在全球擁有近20,000名員工， 目前大約9成員工在家工作，包括在北京和上海等海外地區之員工。Michael Fraccaro說，當局勢穩定下來時，各國企業可能發現他們所需之辦公室樓面只是目前的3成，這促使萬事達卡公司亦會考慮其未來的辦公室樓面需求。除此之外，公司亦創建了「未來工作小組」，思考要如何將辦公室及員工需求最佳化，不排除將整合辦公室空間。

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責任編輯：蘇穎琪