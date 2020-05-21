【美國疫情】研究主管：白宮測試一團糟 仍有漏網之魚

▲ 明尼蘇達大學 （University of Minnesota） 傳染病研究及政策中心主管敖德鴻指出，美國白宮現時的新冠肺炎測試一團糟。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）確診病例全球最多，達1,551,853。美國總統特朗普將此歸功於領先全球的測試數量。然而外媒報道，明尼蘇達大學 傳染病研究及政策中心主管敖德鴻指出，美國白宮現時的新冠肺炎測試一團糟。

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明尼蘇達大學 （University of Minnesota） 傳染病研究及政策中心最新發表的報告指出，因目前有多種測試結果，報告認為白宮測試未能用得其所，導致數據未能準確反映確診情況，或有大批檢測呈現假陰性的隱形患者，故也難以判斷何時應復工復課。

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傳染病研究及政策中心（Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP)）主管敖德鴻（Mike Osterholm）：

外面（的測試）是一團糟。（It's a mess out there.) 測試極為重要，但我們不是在做對的測試。（"Testing is very, very important, but we're not doing the right testing."）

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報告指，白宮現時已進行的測試不能展示確診數字的全貌。白宮文件顯示，現時採用檢測新冠肺炎病毒的方法包括，核酸測試、分子診斷測試（molecular test） 、抗原檢測（antigen test）和抗體測試等測試，但未有說明在什麼情況下會用哪種檢測方法。



敖德鴻稱，部分州份合併分子診斷測試結果和抗體測試結果，以計算總確診人數，美國食品藥品監督管理局（FDA）和Osterholm都不建議這個做法。

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敏感度相對較低的抗體測試容易出現假陰性，令隱形患者仍然在社區傳播病毒。對於檢測呈陰性個案，FDA建議應再進行「逆轉錄聚合酵素鏈式反應」（RT-PCR）測試，以堵截隱形患者傳播病毒。

報告就不同類型和情況，提出建議的檢測方法。例如抗體測試可用於檢測血清捐贈者和近期確診的病例作臨床管理；但不適用於決定誰能複工和免疫護照，因未有證據顯示抗體有效多久，是否能防止再次感染。

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另外，在學校、工作場所等低風險環境進行廣泛測試，對公共衛生體系的意義不大，且會加重醫療負擔，建議著力在高風險人群，如確診患者的密切接觸者。

記者：葉芷樺

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