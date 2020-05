【美國疫情】研究主管：白宮測試一團糟 仍有漏網之魚

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)確診病例全球最多,達1,551,853。美國總統特朗普將此歸功於領先全球的測試數量。然而外媒報道,明尼蘇達大學 傳染病研究及政策中心主管敖德鴻指出,美國白宮現時的新冠肺炎測試一團糟。

特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平

【中美角力】蓬佩奧:中國撥156億抗疫 難抵全球損失

明尼蘇達大學 (University of Minnesota) 傳染病研究及政策中心最新發表的報告指出,因目前有多種測試結果,報告認為白宮測試未能用得其所,導致數據未能準確反映確診情況,或有大批檢測呈現假陰性的隱形患者,故也難以判斷何時應復工復課。

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

美國共和黨竟招募醫生上電視 為撐特朗普主張重開



傳染病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP))主管敖德鴻(Mike Osterholm):

外面(的測試)是一團糟。(It's a mess out there.)

測試極為重要,但我們不是在做對的測試。("Testing is very, very important, but we're not doing the right testing.")