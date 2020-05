▲ 【美國疫情】白宮病毒測試被爆「一團糟」有漏網之魚

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)確診病例全球最多,超過155萬人。美國總統特朗普將此歸功於領先全球的測試數量。然而外媒報道,明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心主管指出,美國白宮現時的新冠肺炎測試一團糟。

特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平

【中美角力】蓬佩奧:中國撥156億抗疫 難抵全球損失

明尼蘇達大學 (University of Minnesota)傳染病研究及政策中心最新發表的報告指出,因目前有多種測試結果,報告認為白宮測試未能用得其所,導致數據未能準確反映確診情況,或有大批檢測呈現假陰性的隱形患者,故也難以判斷何時應復工復課。

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

美國共和黨竟招募醫生上電視 為撐特朗普主張重開



傳染病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy,CIDRAP)主管Mike Osterholm稱:

外面(的測試)是一團糟。測試極為重要,但我們不是在做對的測試。

(It's a mess out there. Testing is very, very important, but we're not doing the right testing.)

世界銀行警告:將有6000萬人陷入極端貧窮

【新西蘭疫情】總理籲僱主推4天工作 振本地旅遊

報告指,白宮現時已進行的測試不能展示確診數字的全貌。白宮文件顯示,現時採用檢測新冠肺炎病毒的方法包括,核酸測試、分子診斷測試(molecular test) 、抗原檢測(antigen test)和抗體測試等測試,但未有說明在什麼情況下會用哪種檢測方法。



Mike Osterholm稱,部分州份合併分子診斷測試結果和抗體測試結果,以計算總確診人數,美國食品藥品監督管理局(FDA)和Osterholm都不建議這個做法。

【川崎症】兒童確診新冠肺炎後併發 男孩風險或更高

餐廳賣食物給自己有錢賺 突破外賣app盲腸

敏感度相對較低的抗體測試容易出現假陰性,令隱形患者仍然在社區傳播病毒。對於檢測呈陰性個案,FDA建議應再進行「逆轉錄聚合酵素鏈式反應」(RT-PCR)測試,以堵截隱形患者傳播病毒。

報告就不同類型和情況,提出建議的檢測方法。例如抗體測試可用於檢測血清捐贈者和近期確診的病例作臨床管理;但不適用於決定誰能複工和免疫護照,因未有證據顯示抗體有效多久,是否能防止再次感染。

巴西單日死亡病例創新高 美國仍末實施入境限制

【美國疫情】紐約州增長見放緩 降至疫情初期水平

另外,在學校、工作場所等低風險環境進行廣泛測試,對公共衛生體系的意義不大,且會加重醫療負擔,建議著力在高風險人群,如確診患者的密切接觸者。

記者:葉芷樺

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品