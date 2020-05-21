【海洋公園救亡】邱騰華：研減省機動遊戲不必要開支　重申清盤涉資100億元（不斷更新）

商務及經濟發展局局長邱騰華今日下午5時，就支援海洋公園的撥款方案建議會見傳媒。另外，海洋公園董事局副主席劉鳴煒表示，一旦獲得資助，海洋公園將會改變營運模式，做好教育及保育工作，而非依賴在過山車等機動遊戲設施。

以下為記者會即時內容

【17：29】要考慮機動遊戲與區內主題公園間的競爭力，審視個別機動遊戲去留，或未來投資新機動遊戲的方向。

【17：28】若海洋公園不作任何修改，維持現有模式，未來逆境再現時，或再重現目前的問題，所以海洋公園要作出三大定位轉變及五大改革。

【17：26】海洋公園未來主要靠借貸，非撥款，尋求自付盈虧。

【17：19】劉鳴煒稱，與銀行相關的債務，現時所有債務合約，所有利息及本金都是12個月內要還，否則要面臨清盤。

【17：18】海洋公園一直未交代債權人身份，劉鳴煒稱，公園有許多債權人，除銀行外，還包括供應商、員工、門票持有人，有條件告海洋公園清盤。

邱騰華補充，海洋公園最大債權人是政府，超過50億元，最大商業借貸是超過30億元。兩筆商業借貸超過80億元，還有遣散費等，故若清盤，一定超過100億元。

【17：16】邱騰華提出5個發展模式改變，包括：

1. 審視海洋公園的資金

2. 審視營運模式，可否外判，或容許其主辦獨立活動，減低財政壓力

3. 審視法律框架，條例上作出修訂，包括會否有其他方式作財務安排，如集資

4. 審視土地運用，所有土地用途只能用於非牟利的海洋館等用途

5. 審視地區發展，將南區由工業發展成旅遊

【17：14】邱騰華指正爭取撥款，免卻倒閉的危險，保住2,000個飯碗及7,500隻動物

【17：13】邱騰華提出海洋公園三大發展定位，包括：

1. 保育和教育

洋公司成立四十多年來，保育及教育方面做得十分出色，是海洋公園最大的無形資本，更加確立及鞏固有關優勢，因此要善加利用以凸顯優勢。

2. 脫離傳統主題公園的發展模式

公司在過去十多年來有機動遊戲及主題式遊戲，目前有需要調整，因配置許多機動遊戲有很沉重的負擔，需要減省不必要的設施及開支，將資源回歸保育及教育工作。

3. 延長遊客逗留時間，成為消閒度假式的空間

用自然景觀加歷史文化，以增加及擴展入場人士的消閒活動。探索如何利用園外的地方，如深灣一帶的遊艇會，正在停業的珍寶海鮮坊，香港仔傳統漁村，與其他地方結合。

【17：05】記者會開始

立法會財委會至今仍未通過向海洋公園資助54億元撥款申請。

劉鳴煒今早出席電台節目時表示，目前難言是否有信心獲得撥款，但就表明一旦獲得資助，海洋公園一定要改變營運模式，不能再沿用舊有的營運模式，而今次疫情正好給予契機實施預約入場，將園內人流減半。他強調，日後的經營模式，將會符合港人期望的同時平衡財務需要。

政府申請的54億元資助當中，31億元是用作償還銀行貸款。劉鳴煒回應時表示，目前海洋公園並無被要求緊急收回貸款，而重點是不想公園被清盤。

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