【海洋公園救亡】邱騰華：不完全反對機動遊戲　重申清盤涉資100億元（第三版）

商務及經濟發展局局長邱騰華就支援海洋公園的撥款方案建議會見傳媒，重申目前撥款方案以救亡為目標，對於海洋公園的未來定位等假設，都與1月提出100億元撥款，有翻天覆地的變化，而且若海洋公園倒閉，將涉及額外100億元開支。他又指，不完全反對機動遊戲模式，但必須考慮競爭力和維修支出。

另外，海洋公園董事局副主席劉鳴煒表示，與銀行相關的債務，現時所有債務合約，所有利息及本金都是12個月內要還，否則要面臨清盤。邱騰華就指，海洋公園現有的商業貸款，政府沒有做承擔人。

政府早前提出申請54億元撥款，當中31億元是用作償還銀行貸款。邱騰華稱，港府會提交修訂和補充文件，當中會剔除1300萬元重新審視公園定位的撥款。

邱騰華稱，與不同政黨商議後，正研究三大發展定位，五個發展模式的改變：

3大發展定位包括：

1. 保育和教育

海洋公園成立四十多年來，保育及教育方面做得十分出色，是海洋公園最大的無形資本，更加確立及鞏固有關優勢，因此要善加利用以凸顯優勢。

2. 脫離傳統主題公園的發展模式

過去十多年來有機動遊戲及主題式遊戲，目前有需要調整，因配置許多機動遊戲有很沉重的負擔，需要減省不必要的設施及開支，將資源回歸保育及教育工作。

3. 延長遊客逗留時間，成為消閒度假式的空間

用自然景觀加歷史文化，以增加及擴展入場人士的消閒活動。探索如何利用園外的地方，如深灣一帶的遊艇會，正在停業的珍寶海鮮坊，香港仔傳統漁村，與其他地方結合。

邱騰華提出的5大發展模式的改變，就有：

1. 審視海洋公園的資金

2. 審視營運模式，可否外判，或容許其主辦獨立活動，減低財政壓力

3. 審視法律框架，條例上作出修訂，包括會否有其他方式作財務安排，如集資

4. 審視土地運用，所有土地用途只能用於非牟利的海洋館等用途

5. 審視地區發展，將南區由工業發展成旅遊

以下為記者會直播內容

【17：34】1月的撥款方案是為了再投資，重新得到更多收入，但過去3個月出現翻天覆地的改變，現有方案是以維持海洋公園生存的問題。

【17：33】海洋公園現有的商業貸款，政府沒有做承擔人。

【17：31】不同政黨都同意海洋公園要加碼或鞏固保育及加育，同時要加入新元素，不能固步自封，要不斷優化。

【17：29】不完全反對或要求拆除機動遊戲，但要考慮機動遊戲與區內主題公園間的競爭力，審視個別機動遊戲去留，或未來投資新機動遊戲的方向。

【17：28】若海洋公園不作任何修改，維持現有模式，未來逆境再現時，或再重現目前的問題，所以海洋公園要作出三大定位轉變及五大改革。

【17：26】海洋公園未來主要靠借貸，非撥款，尋求自付盈虧。

【17：19】劉鳴煒稱，與銀行相關的債務，現時所有債務合約，所有利息及本金都是12個月內要還，否則要面臨清盤。

【17：18】海洋公園一直未交代債權人身份，劉鳴煒稱，公園有許多債權人，除銀行外，還包括供應商、員工、門票持有人，有條件告海洋公園清盤。

邱騰華補充，海洋公園最大債權人是政府，超過50億元，最大商業借貸是超過30億元。兩筆商業借貸超過80億元，還有遣散費等，故若清盤，一定超過100億元。

【17：16】邱騰華提出5個發展模式改變，包括：

1. 審視海洋公園的資金

2. 審視營運模式，可否外判，或容許其主辦獨立活動，減低財政壓力

3. 審視法律框架，條例上作出修訂，包括會否有其他方式作財務安排，如集資

4. 審視土地運用，所有土地用途只能用於非牟利的海洋館等用途

5. 審視地區發展，將南區由工業發展成旅遊

【17：14】邱騰華指正爭取撥款，免卻倒閉的危險，保住2,000個飯碗及7,500隻動物

【17：13】邱騰華提出海洋公園三大發展定位，包括：

1. 保育和教育

2. 脫離傳統主題公園的發展模式

3. 延長遊客逗留時間，成為消閒度假式的空間

【17：05】記者會開始

立法會財委會至今仍未通過向海洋公園資助54億元撥款申請。

劉鳴煒今早出席電台節目時表示，目前難言是否有信心獲得撥款，但就表明一旦獲得資助，海洋公園一定要改變營運模式，不能再沿用舊有的營運模式，而今次疫情正好給予契機實施預約入場，將園內人流減半。他強調，日後的經營模式，將會符合港人期望的同時平衡財務需要。

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