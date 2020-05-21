【中概股危機】納斯達克收緊上市要求港交所必然受惠？　兩地上市要求一文看清

▲ 納斯達克收緊上市規則，港交所必然受惠？

瑞幸咖啡（美：LK）財務造假，令赴美上市的中概股形象蒙羞，納斯達克（Nasdaq）最新確認，已向美國證交會（SEC）提出收緊上市標準，主要針對「部分國家」。市場盛傳，納斯達克將要求相關國家的公司IPO集資額最少2500萬美元（約19.5億港元）。

隨近期中美糾紛延至金融業，中概股回流成為熱門議題，港交所 （00388） 兩年前改革新股制度，開啟美國上市的中概股回流大門，被視為中美金融糾紛初期的受惠者，能吸引更多中概股或原先有意到美上市的中資企業，新增或轉在香港上市。

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兩地上市測試相似 基本要求不盡相同

港交所、納斯達克為全球主要新股上市的交易所，在新股上市測試要求原則相似，以下為兩家公司在主板或最高級的「全球精選市場（Global Select Market）的上市要求簡介：

港交所 納斯達克 •管理層近3年不變

•擁有權和控制權近一年不變

•至少300名股東

•最低公眾持股25%（市值100億元以上公司可減至15%）

•至少3名獨董，每半年提交財務報表

•需要市值逾100億元（年收入至少10億）、400億元才可「同股不同權」 基本要求 •至少450名股東

•無限制公眾持股量至少125萬股

•無限制公眾持股至少值4500萬美元（約3.5億港元）

•最低股價4美元

•最少3名造市商

•每季提交財務報表

•容許同股不同權架構，企業同樣可持有「一股多票」股份 •三年累計盈利 ≥ 5000萬港元

•市值最少5億港元 測試一

盈利測試 •三年累計盈利 ≥ 1100萬美元（約8525萬港元）

•三年內，每年都能盈利；最近兩年都必須賺至少220萬美元 •最近一年收入 ≥ 5億港元

•市值 ≥ 40億港元 測試二

市值+收入測試 •最近一年收入 ≥ 9000萬美元（約7億港元）

•市值 ≥ 8.5億美元（約66億港元） •最近一年收入 ≥ 5億港元

•市值 ≥ 20億港元

•經營業務有現金流入， 前三年營業現金流合計 ≥ 1億港元 測試三

市值+收入+現金流測試 •最近一年收入 ≥ 1.1億美元（約8.5億港元）

•市值 ≥ 5.5億美元（約43億港元）

•經營業務有現金流入， 前三年營業現金流合計 ≥ 2750萬美元（約2.13億港元） 不設相關測試 測試四

股本+資產測試 •市值 ≥ 1.6億美元（約12.4億港元）

•資產 ≥ 8000萬美元（約6.2億港元）

•股東資本 ≥ 5500美元（約4.3億港元） 註：企業達到基本要求後，達到3或4項測試其中一項，即被視為合符資格。

瑞幸咖啡曾傳有意在港上市 但不符資格

港交所在3項新股測試中，要求的金額大部分都較納斯達克為低，而且對新股的基本市值要求也較低。

納斯達克有傳要求個別國家企業上市集資至少2500萬美元，港交所未有相關硬指標，過去就曾出現企業新股集資額低，甚至低於上市前派息引發爭議。

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不過，即使如此，以是次財務造假的主角瑞幸咖啡為例，公司2018年開業，2019年初即傳有意上市，當時有消息指瑞幸咖啡有考慮在港上市，但公司不符合港交所要求3年會計年度的營業記錄，從一開始就不符合香港上市要求。

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瑞幸咖啡最終在去年5月赴美國上市。

另外，納斯達克在股東持股架構要求較港交所彈性，在同股不同權、企業持同股不同權股份，都讓企業或股東較大自主性。

總結而言，上述列表只為基本的上市要求比較，企業尚可循介紹、收購資產等不同方式上市。企業大多以估值為首要考慮，美國在科技行業估值依然較香港為高，而兩地在上市的持續責任、審計、監管方式都明顯不同，令企業決定上市時有更多考慮。

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