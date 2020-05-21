  • 27°C
香港時間 : 2020521日 (四) 13:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普邀各國領袖赴美開G7峰會 無懼疫情倡一切照常

環球社會熱點 13:13 2020/05/21

分享：

特朗普提議在疫情放緩下取消視像會議，讓各國領袖按原定計劃赴美面對面參與七國集團（G7）峰會。

多國的新冠肺炎疫情有放緩趨勢，美國總統特朗普一直主張加快重啟經濟及復工，希望向民眾傳達美國正恢復正常狀態的信息。特朗普更提議在疫情放緩下取消視像會議，讓各國領袖按原定計劃赴美面對面參與七國集團（G7）峰會，又強調各國已逐步恢復正常生活。

特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

今年G7峰會原定於6月10日至12日舉行，美國為輪值主席國。但由於新冠疫情爆發，美國總統特朗普（Donald Trump)於3月決定取消原定6月於馬里蘭州大衛營舉行的七國集團（G7）峰會，並改以視像會議形式遙距開會。

但特朗普周三（20日）於社交媒體Twitter透露考慮恢復面對面會議：

既然我們的國家正向偉大轉變，我正考慮於原定日期或相近日期，在華盛頓特區傳奇的大衛營重新安排G7峰會。

（Now that our Country is ‘Transitioning back to Greatness’, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David.）

【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」

【中美金融戰】渾水創辦人：美國應放棄中概股上市

他又表示，其餘G7成員國也開始重新站起來，指G7峰會恢復面對面會議，是向所有人發出正常化（normalization）的重大訊息。

但多國在疫情下仍持續實施旅行限制，外交活動亦暫停多時。加上G7峰會的規模一般涉及數以百計的官員、保安及工作人員，會議有引發集體感染的風險，外界質疑面對面會議難以成事。

【中美角力】蓬佩奧：中國撥156億抗疫 難抵全球損失

美國共和黨竟招募醫生上電視 為撐特朗普主張重開

白宮其後發聲明指，特朗普已跟法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對話，告知對方美國期待盡快召開G7峰會。法國政府其後指，馬克龍會在衛生條件許可情況下前往大衛營開會。英國政府發言人亦指，會議安排是由現任輪值主席國負責，英美在峰會前夕會保持密切聯繫。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平
今日
特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平
【中美金融戰】渾水創辦人：美國應放棄中概股上市
今日
【中美金融戰】渾水創辦人：美國應放棄中概股上市
【中美角力】蓬佩奧：中國撥156億抗疫 難抵全球損失
今日
【中美角力】蓬佩奧：中國撥156億抗疫 難抵全球損失
【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」
今日
【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」
【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
今日
【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
傳染病 疫情 特朗普 華盛頓特區 馬里蘭 美國 冠狀病毒 白宮 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【中美疫苗戰】鬥快開發太天真 量產才是終點線

下一篇文章

【美國疫情】復工3日即現確診 福特車廠暫時停工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股開市】道指漲300點 解封憧憬增
【美股開市】道指漲300點 解封憧憬增
新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間13:00）
【中美5G角力】華為台積電有法鑽空子 美國所佈非天網
【中美5G角力】華為台積電有法鑽空子 美國所佈非天網
【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻
【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻
【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到
【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到
【美國疫情分佈圖】153萬確診 特朗普稱之「榮譽」
【美國疫情分佈圖】153萬確診 特朗普稱之「榮譽」