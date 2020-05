特朗普邀各國領袖赴美開G7峰會 無懼疫情倡一切照常

▲ 特朗普提議在疫情放緩下取消視像會議,讓各國領袖按原定計劃赴美面對面參與七國集團(G7)峰會。

多國的新冠肺炎疫情有放緩趨勢,美國總統特朗普一直主張加快重啟經濟及復工,希望向民眾傳達美國正恢復正常狀態的信息。特朗普更提議在疫情放緩下取消視像會議,讓各國領袖按原定計劃赴美面對面參與七國集團(G7)峰會,又強調各國已逐步恢復正常生活。

今年G7峰會原定於6月10日至12日舉行,美國為輪值主席國。但由於新冠疫情爆發,美國總統特朗普(Donald Trump)於3月決定取消原定6月於馬里蘭州大衛營舉行的七國集團(G7)峰會,並改以視像會議形式遙距開會。

但特朗普周三(20日)於社交媒體Twitter透露考慮恢復面對面會議:

既然我們的國家正向偉大轉變,我正考慮於原定日期或相近日期,在華盛頓特區傳奇的大衛營重新安排G7峰會。

(Now that our Country is ‘Transitioning back to Greatness’, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David.)

他又表示,其餘G7成員國也開始重新站起來,指G7峰會恢復面對面會議,是向所有人發出正常化(normalization)的重大訊息。

但多國在疫情下仍持續實施旅行限制,外交活動亦暫停多時。加上G7峰會的規模一般涉及數以百計的官員、保安及工作人員,會議有引發集體感染的風險,外界質疑面對面會議難以成事。

白宮其後發聲明指,特朗普已跟法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)對話,告知對方美國期待盡快召開G7峰會。法國政府其後指,馬克龍會在衛生條件許可情況下前往大衛營開會。英國政府發言人亦指,會議安排是由現任輪值主席國負責,英美在峰會前夕會保持密切聯繫。

