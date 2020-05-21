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【港交所股價】多重消息利好本周累升8%　港交所能否重上300元大關？

金融經濟 12:31 2020/05/21

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【港交所股價】多重消息利好本周累升8%　港交所能否重上300元大關？

港交所 （00388） 股價近期造好，港交所今早升3%，升穿270元水平。港交所受多重消息利好，本周4日已累升21.4元或8.5%，後市能否重上300元大關？港交所半日升3%，中午收報273.8元，成交17.6億元。

消息面方面，美國參議院通過一項法案，中概股有機會隨時除牌。另外，納斯達克已向向美國證交會（SEC）提交規則修訂，主要是對部分國家公司的上市標準收緊，市場認為這或加快中概股回歸及於本港上市步伐，利好港交所。

【中概股】美國參議院通過法案　中概股隨時有機會退市

納斯達克證實擬收緊上市規則 針對「部分國家」的企業

事實上，中概股回歸浪接浪，繼京東（美：JD）後，最新傳出網易（美：NTES）下月來港第二上市，刺激港交所表現。

【新股IPO】京東、網易據報6月初招股　微醫傳本月底提交上市申請（第二版）

另外，恒指公司周一公布諮詢總結，指來自大中華區域的同股不同權公司以及第二上市公司，將被納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇，亦有望增加企業來港上市集資的吸引力。

港交所股價自1月高見283.6元後回落，跌至3月股價低見206元始見底反彈，其後走勢沿上升通道進發，今通道頂部近280元水平，向覆上升勢頭完好未變。

按黃金比率計，港交所本周分別升抵由低位反彈61.8%（約254元）及76.4%（約265元）目標，下一級將挑戰今年高位，即283.6元。

要留意的是，港交所2019年及今年高位分別為286.2元及283.6元，要留意會否反彈至上述水平受阻。一旦成功突破，將有機會再次挑戰300元大關。

【港交所股價】港交所升穿270關升逾3%　中概股有機會隨時除牌或加快回歸

【港交所股價】3大利好消息刺激　港交所抽升4%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 技術分析 香港交易所（00388） 上升通道 成交 第二上市 同股不同權 見底 京東（美：JD） 網易（美：NTES）
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