瑞銀升閱文目標價 最新睇51蚊
金融經濟 12:39 2020/05/21
閱文 （00772） 目標價獲瑞銀大幅調高，由原本的23元調升至51元，評級由原本的「沽售」調整至「中性」。
瑞聲 （02018） 亦獲滙證調升目標價，由原本的51.2元升至56元，評級調升至「買入」。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年05月21日（星期四）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|大和
|深圳國際
（00152）
|買入
|17.3
|17.7
|大和
|海螺創業
（00586）
|跑贏大市
|40
|中金
|復星旅遊文化
（01992）
|跑贏大市
|9.41
|星展
|中升控股
（00881）
|買入
|33
|43.6
|美銀
|大 酒 店
（00045）
|跑輸大市
|8
|7.3
|美銀
|新濠國際
（00200）
|跑贏大市
|16.6
|16.4
|麥格理
|中國民航信息
（00696）
|中性
|15
|18.8
|滙證
|敏華控股
（01999）
|買入
|6.13
|6.38
|滙證
|長飛光纖光纜
（06869）
|持有
|35
|29.5
|滙證
|瑞聲科技
（02018）
|買入
|51.2
|56
|瑞銀
|閱文集團
（00772）
|沽售
|中性
|23
|51
|瑞銀
|光大證券
（06178）
|沽售
|5.6
|4.4
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