  • 27°C
香港時間 : 2020521日 (四) 13:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

瑞銀升閱文目標價 最新睇51蚊

金融經濟 12:39 2020/05/21

分享：

閱文 （00772） 目標價獲瑞銀大幅調高，由原本的23元調升至51元，評級由原本的「沽售」調整至「中性」。

瑞聲 （02018） 亦獲滙證調升目標價，由原本的51.2元升至56元，評級調升至「買入」。

券商調整評級及目標價一覽
2020年05月21日（星期四）
券商 股份 評級 目標價（港元）
大和 深圳國際
（00152） 		買入 17.3 17.7
大和 海螺創業
（00586） 		跑贏大市 40
中金 復星旅遊文化
（01992） 		跑贏大市 9.41
星展 中升控股
（00881） 		買入 33 43.6
美銀 大 酒 店
（00045） 		跑輸大市 8 7.3
美銀 新濠國際
（00200） 		跑贏大市 16.6 16.4
麥格理 中國民航信息
（00696） 		中性 15 18.8
滙證 敏華控股
（01999） 		買入 6.13 6.38
滙證 長飛光纖光纜
（06869） 		持有 35 29.5
滙證 瑞聲科技
（02018） 		買入 51.2 56
瑞銀 閱文集團
（00772） 		沽售 中性 23 51
瑞銀 光大證券
（06178） 		沽售 5.6 4.4
免責聲明︰本版內容不構成任何投資建議，本版資料力求準確，但作者對全部或任何部分內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，縝密行事。如因此招致任何損失，概與作者無關。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【閱文股價】憧憬與騰訊合作進一步釋放IP價值　閱文4日累升56%
2020/05/18
【閱文股價】憧憬與騰訊合作進一步釋放IP價值　閱文4日累升56%
大行報告 香港股票 股票 瑞聲科技（02018） 目標價 瑞銀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指升369點夜期微升 騰訊阿里巴巴ADR偏軟（不斷更新）
【恒指夜期】道指升369點夜期微升 騰訊阿里巴巴ADR偏軟（不斷更新）
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？
【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】騰訊概念股移卡首日孖展215億元　超購130倍（第二版）
【新股IPO】騰訊概念股移卡首日孖展215億元　超購130倍（第二版）