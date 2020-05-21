【FinTech】香港電訊推金融科技服務HKT Flexi　供分期付款

▲ 香港電訊今（21日）宣布推出金融科技服務HKT Flexi，用戶可配合其應用程式應用程式HKT Flexi，以面部識別完成數碼開戶流程及申請分期付款服務。

香港電訊今（21日）宣布推出金融科技服務HKT Flexi，用戶可配合其應用程式於指定香港電訊、1O1O或csl專門店購買電子產品，並申請12個月個人化利率分期計劃。目前透過應用程式HKT Flexi，可以面部識別完成數碼開戶流程及申請分期付款服務。

香港電訊表示，用戶在應用程式HKT Flexi上提交分期付款申請後，會即時收到結果通知，並可在「我的分期付款計劃」中查看貸款詳情。另設有「還款時間表」查閱過去及將來的還款情況、貸款計算機查看每月還款額、每月還款到期前獲得推送通知等。

由即日起至8月底的推廣期內，用戶使用HKT Flexi App於指定香港電訊、1O1O或 csl 專門店，購買電子產品如智能手機、高清電視機、手提電腦或其他電器也可獲折扣。

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若簽定任何 csl 5G 服務計劃還可獲得流動通訊服務月費的額外回贈。

而該服務將分階段伸延至香港電訊集團旗下所有專門店及在線渠道，提供點對點數碼化體驗。

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責任編輯：張寶燕