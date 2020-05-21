▲ 【新冠肺炎疫情中美角力】特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平

美國新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情確診人數逾155萬，9.3萬多人死亡。美國總統特朗普繼續指摘中國，今次更牽連他自稱的「好朋友」，中國國家主席習近平。特朗普在社交網站連發4帖，指控中國就新冠肺炎疫情散播假消息，並為拜登助選美國總統，行動「由中國最高層拍板」。

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特朗普於香港時間周四（21日）早上，在Twitter連珠炮發批評中國：

「中國正發動巨大散播假消息攻勢，因為他們絕望地想拜登勝出總統大選，讓他們得以繼續拿美國着數，正如他們幾十年一直在做的一樣，直至我出現！」

「...這來自最高層。他們原本可以輕易弄停瘟疫，但他們沒有這樣幹！」

「發言人為中國說蠢話，絕望地嘗試他們為世界帶來痛苦和死亡轉移視線。對美國和歐洲的假消息攻勢可恥。」

「...我們打造了史上最偉大的經濟。我們會再做一次，比以前更好！」

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中美近日就應對疫情成效問題爆發衝突，在世界衛生組織和世界衛生大會間鬥法。中國政府堅持，中方處理疫情信息公開透明，並批評特朗普政府為美國疫情失控轉移視線。

特朗普此前就疫情攻擊中國時，都沒有將習近平當作目標，並強調自己與習關係「很好」。特朗普今次就疫情批評中國「最高層」，是為首例。

歐洲德國、法國及英國近期多項民調則顯示，歐洲人對美國觀感都明顯轉差。

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責任編輯：方圓之