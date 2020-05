▲ 渾水研究創辦人Carson Block指,美國應該願意放棄中國公司的上市生意。

美國參議院通過法案,要求在美上市外國公司證明不受外國政府控制,否則會被除牌,被視為針對中國。中美力角加劇之際,沽空機構渾水(Muddy Waters)研究創辦人Carson Block指,美國應該放棄中國公司的上市生意。

Carson Block接受彭博社訪問時指,以美國投資者的標準而言,在美上市的中國公司,絕大部分某程度上有欺瞞行為(a substantial majority are committing at least some level of fraud)。

他認為,為了保護散戶免受欺騙,美國各交易所,應放棄中概股的上市費。他稱機構投資者或有能力跟進,但一般散戶沒有,放棄這些生意可保障小投資者。

Carson Block長期質疑在美上市中國公司的透明度,他稱在美上市的瑞幸咖啡(美:LK)爆出財務造假案,反映監管機構及交易所,對審批中國公司上市申請,應更明智審慎(judicious)。

責任編輯:文青青

