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【中國疫情】滬傳染病醫生：做好心理準備應付偶發病例　籲繼續敬畏疫情

環球政經 12:04 2020/05/21

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近日上海出現兩宗本地輸入性新冠肺炎病例，內地有「網紅」醫生提醒，在疫情新常態下，各地有偶然散發確診病例是大概率事件，應做好心理準備；並呼籲內地民眾要繼續對疫情有敬畏之心，勤洗手、在相當長的時期內保持適當的社交隔離。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏醫生昨日（20日）晚上在微博表示，國際上仍處於疫情發展中期，中國處於疫情後期。有症狀的患者已經得到充分的隔離救治，但是仍會有少量無症狀患者。

「目前屬於無症狀患者的消化期，發現比不發現好。兩名患者來滬時均沒有症狀，而後相繼被確診。在疫情新常態下，此後各地逐漸會有偶然散發確診病例是大概率事件，大家應該做好這樣的心理準備。」

張文宏又指，就算現在沒有散發病例，在國際社會再次互通重啟後，也會繼續出現這種情況，大家要習慣。「但是公共衛生體系必須強大，這可以防止小火星釀成大火。廣大民眾也要繼續對疫情有敬畏之心，應該要適應勤洗手、在相當長的時期內保持適當的社交隔離（大量人群聚集時佩戴口罩等）等措施。」

張文宏有「網紅」醫生之稱，疫情發生以來，他經常在網上教育內地民眾防疫知識。

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撰文 : 李才添

疫情 網紅 醫生 傳染病 中國 上海 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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