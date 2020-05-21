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【小米股價】小米績佳 5G憧憬可追落後

金融經濟 14:59 2020/05/21

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小米 （01810） 首季績勝市場預期，經調整淨利潤升1成至23億元人民幣。業績後小米今日股價造好，加上大行紛唱好，受業績利好消息，小米有望追落後。

受業績帶動，小米今日曾升逾3%，突破13元水平。近期小米受惠染藍憧憬，股價轉強，至今日已10連升。

相關文章：【小米股價】小米升穿13元　首季經調整利潤升1成勝預期　

港美焦點科技股 紛破頂

盡管小米近日走強，惟走勢仍跑輸港美大型科技股。美國科技股近期領跑全球，科技龍頭亞馬遜、Facebook周三齊創歷史新高，Netflix日前亦屢創新高。事實上受大型科技帶動，美股納指現距離2月份的歷史高位僅低不足5%，倘市場氣氛持續回穩，納指有望率先破位。

本港上市的大型科技股亦隨美股同業呈強。美團 （03690） 近日屢創歷史新高，龍頭騰訊日前亦已衝破了今年高位，現在距離歷史高位僅約7%。

至於小米，股價於3月、4月主要於10元水平徘徊，雖然小米現價較月前已累升約3成，惟較高位仍有一段距離。同是去年年中上市的美團現較招股價已累升近9成，惟小米現距招股價17元仍有2成的差距；距離小米上市初的高位22.2元，相距更達40成。相對於港美科技股，水米股價相對落後，現時受惠業績消息帶動，加上市場氣氛轉佳，小米有望追落後。

 

 

大行唱好小米國際業務復甦 

業績方面，小米上季收入按年升13.6%，手機銷量及手機平均售價都錄得按年增長。而IoT（物聯網）與生活消費產品收入則按年增長7.8%。業績反映小米可在全球智能手機和物聯網市場的恢復中受惠。

大行普遍滿意小米的季績，放榜後紛上調對小米目標價。多家大行看小米見15元或以上。大和指出，小米國際業務出現復甦訊號，意味着下半年將有超越預期的表現。大行紛指出，智能手機出貨量增長、5G市場佔有率提升，以及潛在染藍機會都成小米股價的催化劑。

 


責任編輯：錢家鋒

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小米集團－W（01810） 香港物業 目標價 智能手機

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