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【口罩供應】「星之子」研光觸媒重用式口罩　實惠即日起有售

商業 11:35 2020/05/21

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Pricerite實惠即日起，將獨家搶先發售「星之子」陳易希參與研發的光觸媒殺菌重用式口罩。（實惠提供圖片）

可重用口罩愈來愈普及。Pricerite實惠即日起，將獨家搶先發售「星之子」陳易希參與研發的光觸媒殺菌重用式口罩。

該款口罩外層設有醫療級光觸媒塗層，配合UV殺菌口罩袋內的400納米紫外光，光觸媒的催化效能釋放出負離子將細菌消滅及分解，每次除下口罩時，只需將口罩放入袋中，按下紫外光按鈕，殺菌程序立即啟動。UV口罩袋可進行100次滅菌，使用期長達1個月之久。至於熔噴無紡布達至GB2626-2006：KN95 之國際標準，有效阻隔空氣中高達99.6%的細菌及微粒。通過實驗証實，每塊濾芯最多建議連續使用不多於3至5天。
 
產品設有成人及中童套裝，均售180元，即日起在北角健威花園商場、九龍灣MegaBox、旺角創興廣場、沙田希爾頓中心、 元朗大馬路及屯門華都商場之分店開售。

光觸媒殺菌重用式口罩有多種顏色，方便配搭。(資料圖片)

成人套裝
產品包括：100nm光觸媒殺菌可重用口罩(成人)1個、UV殺菌口罩袋1個、口罩濾芯10片
口罩尺寸：180 x 150mm
顏色：深藍色、灰色、暗灰色
售價：$180

中童套裝
產品包括：100nm光觸媒殺菌可重用口罩(中童)1個、 UV殺菌口罩袋1個、口罩濾芯10片
口罩尺寸：145 x 90mm
顏色：粉紅色、深藍色、灰色
售價：$180

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責任編輯：蘇穎琪

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