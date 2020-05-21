【蘋果更新】戴口罩快速解鎖Face ID　發布iOS 13.5正式版

▲ 蘋果終推出 iOS 13.5 正式版本更新，主要包括改善Face ID設置及FaceTime視像通話功能等。

不少蘋果iPhone用家為近日戴口罩時需用到Face ID解鎖感苦惱，面臨無法解鎖情況。蘋果終推出 iOS 13.5 正式版本更新，主要包括改善Face ID設置、FaceTime視像通話功能、可以在緊急呼叫時自動與緊急醫護員分享個人健康資訊等。

雖然Face ID仍然無法正確識別使用者佩戴口罩的臉孔，但更新 iOS 13.5 後，就可直接往上掃，立即切換成輸入PIN碼解鎖畫面，毋須耗費時間。

另針對FaceTime視像通話功能重新調整，使用者可放大畫面中主要發話對象的視窗，增加使用者的整體視覺觀看體驗。

前往「設定」>「一般」，然後點選「軟件更新」即可更新至 iOS 13.5。也選擇稍後安裝，按「今晚安裝」或「稍後提醒」。

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蘋果還新增「Medical ID」共享功能，幫助用戶於緊急情況下可即時向醫護人員提供健康資訊。啟用功能後，在撥打緊急電話或發送緊急訊息時，「Medical ID」會與系統共享用戶定位數據及個人健康資料，系統會根據用戶所在地區，向當地醫護人員發出訊息，並共享用戶健康數據。不過該功能目前僅限美國地區使用。

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責任編輯：張寶燕