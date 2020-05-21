  • 27°C
香港時間 : 2020521日 (四) 12:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【蘋果更新】戴口罩快速解鎖Face ID　發布iOS 13.5正式版

科技 11:34 2020/05/21

分享：

蘋果終推出 iOS 13.5 正式版本更新，主要包括改善Face ID設置及FaceTime視像通話功能等。

不少蘋果iPhone用家為近日戴口罩時需用到Face ID解鎖感苦惱，面臨無法解鎖情況。蘋果終推出 iOS 13.5 正式版本更新，主要包括改善Face ID設置、FaceTime視像通話功能、可以在緊急呼叫時自動與緊急醫護員分享個人健康資訊等。

雖然Face ID仍然無法正確識別使用者佩戴口罩的臉孔，但更新 iOS 13.5 後，就可直接往上掃，立即切換成輸入PIN碼解鎖畫面，毋須耗費時間。

另針對FaceTime視像通話功能重新調整，使用者可放大畫面中主要發話對象的視窗，增加使用者的整體視覺觀看體驗。

前往「設定」>「一般」，然後點選「軟件更新」即可更新至 iOS 13.5。也選擇稍後安裝，按「今晚安裝」或「稍後提醒」。

>>>【安全漏洞】偽冒藍牙設備　瞄準蘋果、三星用戶攻擊！

>>>【Apple Glass】蘋果AR眼鏡揭秘！爆料達人透露售價、設計詳情

蘋果還新增「Medical ID」共享功能，幫助用戶於緊急情況下可即時向醫護人員提供健康資訊。啟用功能後，在撥打緊急電話或發送緊急訊息時，「Medical ID」會與系統共享用戶定位數據及個人健康資料，系統會根據用戶所在地區，向當地醫護人員發出訊息，並共享用戶健康數據。不過該功能目前僅限美國地區使用。

>>>【直接交易】Facebook夥電商平台打造　推「商店」網購服務

責任編輯：張寶燕

相關文章

傳亞太總部遷港？消息：Uber有意增加在港投資創造就業
2020/05/20
傳亞太總部遷港？消息：Uber有意增加在港投資創造就業
【中小企教室】PayPal推QR code （二維碼） 支付　一文看清如何啟用
2020/05/20
【中小企教室】PayPal推QR code （二維碼） 支付　一文看清如何啟用
【美國制裁】華為客戶可直接買晶片組裝　美官員擬再修例防漏洞
今日
【美國制裁】華為客戶可直接買晶片組裝　美官員擬再修例防漏洞
初創聯手成立智庫　冀政府重視及協助初創中長期發展
2020/05/20
初創聯手成立智庫　冀政府重視及協助初創中長期發展
科技熱話 科技行業 創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技軟件 口罩 美國 iPhone iOS

上一篇文章

【FinTech】香港電訊推金融科技服務HKT Flexi　供分期付款

下一篇文章

【美國制裁】華為客戶可直接買晶片組裝　美官員擬再修例防漏洞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子支付】港鐵信用卡支付方案中銀中標　料2023年投入服務
【電子支付】港鐵信用卡支付方案中銀中標　料2023年投入服務
【Build 2020】微軟推「Project Reunion」　統一開發Windows環境
【Build 2020】微軟推「Project Reunion」　統一開發Windows環境
任天堂起訴Switch破解工具分銷商　每單交易索賠2萬元
任天堂起訴Switch破解工具分銷商　每單交易索賠2萬元
OnePlus 8 Pro相機濾鏡可「透視」　官方急推更新禁用功能（有片）
OnePlus 8 Pro相機濾鏡可「透視」　官方急推更新禁用功能（有片）
【遙距營商計劃】3香港免費專業諮詢　協助企業填寫申請書
【遙距營商計劃】3香港免費專業諮詢　協助企業填寫申請書
【新冠肺炎】劍橋大學取消面對面教學　下學年轉網上授課
【新冠肺炎】劍橋大學取消面對面教學　下學年轉網上授課