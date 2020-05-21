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【新股IPO】騰訊概念股移卡第二日孖展351億　超購212倍（第二版）

金融經濟 19:28 2020/05/21

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新股市場氣氛持續熱烈，騰訊概念股移卡超額認購逾222倍。

生物科技股燃起新股市場氣氛後，再有騰訊 （00700） 概念的新股接棒，新股認購續熾熱。3隻新股孖展認購表現理想，據券商最新統計，具騰訊持股概念的移卡 （新上市編號：09923） 超額認購逾160倍，凍資264.46億元，其中輝立借出135億元，信誠、富途和耀才，分別借出28億元、50億元、20億元。

移卡計劃集資最多16.5億元，一手（400股）入場費6723元，於下周一（25日）中午截止公開招股。

相關文章：【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？

相關文章：【新股IPO】移卡有騰訊加持博得過？

「口罩概念股」海納智能 （新上市編號：01645） 超額認購近80倍，孖展認購額約14.04億元。輝立佔最多，借出9億元；富途及信誠分別為3.76億元、4000萬元。海納智能計劃集資最多1.74億元，一手（4000股）入場費6060元，下周一截止認購。

電器製造商蜆壳電業 （新上市編號：02381） 超額認購9倍，孖展認購額約1.25億元。輝立、富途及耀才，分別借出6500萬元、2883萬元、2000萬元。

（第二版：截至7點孖展數）

相關文章：【新股IPO】開拓藥業超額認購550倍　1手中籤率10%（附分配結果）

相關文章：【新股IPO】房利美房貸美尋求明年美股集1.56萬億元　金融海嘯時沒頂

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

編輯：陳華

生物科技 概念 IPO 孖展 騰訊

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