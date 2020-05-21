【新股IPO】騰訊概念股移卡第二日孖展錄264億超購160倍

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【網易遊戲】洗走血字 上等人變輕漫 網易第五人格配合國家政策優化
生物科技股燃起新股市場氣氛後，再有騰訊 （00700） 概念的新股接棒，新股認購續熾熱。3隻新股孖展認購表現理想，據券商最新統計，具騰訊持股概念的移卡 （新上市編號：09923） 超額認購逾160倍，凍資264.46億元，其中輝立借出135億元，信誠、富途和耀才，分別借出28億元、50億元、20億元。
移卡計劃集資最多16.5億元，一手（400股）入場費6723元，於下周一（25日）中午截止公開招股。
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「口罩概念股」海納智能 （新上市編號：01645） 超額認購近80倍，孖展認購額約14.04億元。輝立佔最多，借出9億元；富途及信誠分別為3.76億元、4000萬元。海納智能計劃集資最多1.74億元，一手（4000股）入場費6060元，下周一截止認購。
電器製造商蜆壳電業 （新上市編號：02381） 超額認購9倍，孖展認購額約1.25億元。輝立、富途及耀才，分別借出6500萬元、2883萬元、2000萬元。
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編輯：陳華