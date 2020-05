【中美角力】蓬佩奧：中國撥156億抗疫 難抵全球損失

▲ 美國國務卿蓬佩奧指中方即使承諾向受疫情影響國家撥款20億美元,與疫情對全球造成的生命及經濟損失相比,都顯得微不足道。

全球多國的新冠肺炎疫情雖已逐漸放緩,但中美兩國關係因爭論疫情源頭而加劇緊張。美國國務卿蓬佩奧周三(20日)再次批評中國政府的抗疫表現,更指中方即使承諾向受疫情影響國家撥款20億美元(約156億港元),與疫情對全球造成的生命及經濟損失相比,都顯得「微不足道。」(paltry) 中方未有就蓬佩奧的批評作回應。

美國總統特朗普不滿世界衛生組織(WHO),早前揚言要凍結對世衛組織每年約4億美元的資助款項,更稱將退出世衛。至於中國國家主席習近平就表示,會於未來兩年撥款20億美元作國際援助,用於支持受疫情影響的國家。

蓬佩奧(Mike Pompeo)表示期待中方履行20億美元國際援助的承諾:

與中國令全球要付出的代價相比,中國在抗疫方面的貢獻微不足道。

(China’s contributions to fighting the pandemic are paltry compared to the cost that they have imposed on the world.)

蓬佩奧表示,疫情導致全球超過30萬人死亡,其中9萬人爲美國人,自3月以來已有超過3,600萬美國人失業。他形容中國政府失誤下導致全球損失高達9萬億美元(約70萬億港元)。

蓬佩奧更批評,中國國家主席習近平指中方一直持透明和負責任的態度,及時向世衛和各國提供信息的説法。蓬佩奧指,如果習近平想表明這一點,就應該舉行記者會,並允許記者發問一切喜歡問的事情。

