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【中美角力】蓬佩奧：中國撥156億抗疫 難抵全球損失

環球社會熱點 11:44 2020/05/21

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美國國務卿蓬佩奧指中方即使承諾向受疫情影響國家撥款20億美元，與疫情對全球造成的生命及經濟損失相比，都顯得微不足道。

全球多國的新冠肺炎疫情雖已逐漸放緩，但中美兩國關係因爭論疫情源頭而加劇緊張。美國國務卿蓬佩奧周三（20日）再次批評中國政府的抗疫表現，更指中方即使承諾向受疫情影響國家撥款20億美元（約156億港元），與疫情對全球造成的生命及經濟損失相比，都顯得「微不足道。」（paltry）中方未有就蓬佩奧的批評作回應。

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美國總統特朗普不滿世界衛生組織（WHO），早前揚言要凍結對世衛組織每年約4億美元的資助款項，更稱將退出世衛。至於中國國家主席習近平就表示，會於未來兩年撥款20億美元作國際援助，用於支持受疫情影響的國家。

蓬佩奧（Mike Pompeo）表示期待中方履行20億美元國際援助的承諾：

與中國令全球要付出的代價相比，中國在抗疫方面的貢獻微不足道。

（China’s contributions to fighting the pandemic are paltry compared to the cost that they have imposed on the world.）

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蓬佩奧表示，疫情導致全球超過30萬人死亡，其中9萬人爲美國人，自3月以來已有超過3,600萬美國人失業。他形容中國政府失誤下導致全球損失高達9萬億美元（約70萬億港元）。

蓬佩奧更批評，中國國家主席習近平指中方一直持透明和負責任的態度，及時向世衛和各國提供信息的説法。蓬佩奧指，如果習近平想表明這一點，就應該舉行記者會，並允許記者發問一切喜歡問的事情。

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責任編輯：何穎兒

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