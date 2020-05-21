  • 27°C
香港時間 : 2020521日 (四) 12:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」

環球經濟金融 11:25 2020/05/21

分享：

華為稱自主研發的鴻蒙OS，足以與Google及Android及Apple的iOS媲美。

遭受美國針對的華為，被排除在Google的操作系統Android之外，華為以自主研發的鴻蒙OS（HarmonyOS）應對。中美5G角力升級之際，華為高層稱，華為的鴻蒙OS有多達140萬開發人員合力研發，豪言鴻蒙OS足以與Google及Android及Apple的iOS媲美。

【中美角力】專家稱反制美也不會搞Apple 「蘋果北京關係友好」

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

華為零售雲端服務部門副主席Eric Tan表示，集團所推出的鴻蒙OS，所構建的生態系統，能夠與Google及Apple的並駕齊驅（on par with），並稱有信心成為世上首屈一指的研發者。

如此有信心，因為華為在發展OS上投放大量資源，以人海戰術催谷。他透露，截至3月底，有多達140萬名開發人員正在努力，人手較去年同期增加115%。

【中美5G角力】日媒解剖華為手機：美國零件幾乎消失

【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

他稱華為在中國是市佔率最大的手機製造商，失去Android不是大問題（not a huge problem），加上Google不少服務，如搜尋服務，在華被禁，鴻蒙OS有機會在國內市場取得成功。

Counterpoint Research研究主管沙阿（Neil Shah）唱反調，他稱 Netflix、Instagram、Spotify還有Google很多程式，都是美國公司開發，必被禁與華為合作，而這些程式對國際市場很重要。他稱華為的操作系統缺乏這些應用程式，在中國以外欠吸引力。

【中美5G角力】中國怎反擊？「不可能完全放棄美國產品」

【中美5G角力】華為台積電有法鑽空子 美國所佈非天網

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

5G 科技戰 地緣政治 華為 中美關係 中國 美國 Google Apple Android

上一篇文章

【中美角力】蓬佩奧：中國撥156億抗疫 難抵全球損失

下一篇文章

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間12:00）
【美股開市】道指漲300點 解封憧憬增
【美股開市】道指漲300點 解封憧憬增
【美國疫情分佈圖】153萬確診 特朗普稱之「榮譽」
【美國疫情分佈圖】153萬確診 特朗普稱之「榮譽」
【中美5G角力】華為台積電有法鑽空子 美國所佈非天網
【中美5G角力】華為台積電有法鑽空子 美國所佈非天網
【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻
【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻
【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到
【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到