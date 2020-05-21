▲ 利用三階段架構分析美國行業

雖然在美國出了第一季公司業績，我們亦看到標普500指數反彈，但這是否就代表了反彈的行業就是有好的前景？考慮到實際股價的變動和分析師因業績而調整目標價兩者之間可能存在滯後，我們利用了三階段架構來為我們找出在疫情後盈利和估值仍相稱的行業。

三階段架構的第一階段是預測市市盈率。行業的股價由兩個部分組成，一是盈利，二是估值倍數（預測市盈率）。我們在這階段看到能源﹑非必需消費品和工業的預測市盈率年初至今均有較為極端的變化，這即表示現時的估值上升有機會是「人為地」影響了價格，在將來可能出現價格調整。第二階是盈利驚喜。我們剔除了負盈利驚喜超過-5%的金融板塊。金融業通過了第一階段但未通過第二階段即表示行業的股價調整與盈利下降相稱，但由於實際盈利數據遠低於市場預期，即是分析師對盈利下調的態度過於保守。第三階是實際盈利增長。即使在2020年第一季面臨不利因素，我們仍篩選出五個能夠有實際盈利增長的行業，即醫療保健﹑科技﹑公用行業﹑必需消費品和房地產。

隨著各地區經濟在未來幾個月中逐步重啟，我們預期宏觀動力將出現持續出現。但要經濟復甦到危機前的水平預計還需要一段時間，而且如果採取安全隔離措施，某些行業的表現將好於其他行業。而經過了三階段盈利與估值架構分析，結論加強了我們的看法——看好科技和醫療保健，看淡工業（詳情可參閱我們在5月19日出版的CIO市場透視）。