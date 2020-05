【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情全球大流行助長中美角力,美國特朗普政府連日嘗試將疫情責任歸究中國,並藉世界衛生組織與世界衛生大會與中國鬥法。然而近期多項調查皆顯示,美國形象在歐洲多國全線大跌。特朗普在美國疫情大爆發期間更鬧出「打消毒劑針」大笑話下,歐洲有評論直言,世人從未試過以可憐眼光看美國。

▲ 【新冠肺炎疫情中美角力】「未試過要可憐美國」美國形象在歐洲全緣大跌 中國觀感相對改善

【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

【中澳貿易戰】中國據報擬加碼關稅 世衛調查爭議鬧大

歐洲儘管有份質疑中國抗疫初始階段有所不足,歐洲人對美國觀感正在大幅轉差,對中國觀感反而相對改善。德國民調機構Kantar Public本周公佈數字指:

因為疫情對...觀感轉差 德國民眾比例 美國 76% 中國 36% 認為要與...保持密切關係 美國 37%(去年50%) 中國 36%(去年24%)

德國人疫情下對中國好感增 對美國觀感轉差

法國Reputation Squad上周發表數字顯示:

認為...對世界威脅最大 法國民眾比例 美國 32% 中國 30% ...是法國潛在夥伙 美國 3% 中國 6% 認為...有力應對未來問題 美國 3% 中國 13%

「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口

英國YouGov 4月底公佈調查結果亦發現:

認為要與....關係更好 英國民眾比例 4月 1月 美國 13% 16% 歐洲 35% 32%

特朗普:美國150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎?

特朗普在全球大瘟疫下切斷世衛組織撥款,拒絕世衛組織提出讓不發達國家放棄專利使用疫苗,以至嘗試出手將德國研發疫苗買斷,都歐洲人對美國不滿。

美國疫情未受控前就解封,死亡數字不斷上升,特朗普近期言行愈發奇怪,從提出「打消毒劑針」到不顧華府衛生系統警告,服用瘧疾藥「預防新冠肺炎」,更可謂拖垮美國形象的最後一擊。

《愛爾蘭時報》(Irish Times)專欄作家Fintan O'Toole上月點評:

「兩百多年以來,美國在世界上激起眾多不同感受,愛與恨,恐懼和希望,羨慕和鄙視,敬畏和憤怒。」

(Over more than two centuries, the United States has stirred a very wide range of feelings in the rest of the world: love and hatred, fear and hope, envy and contempt, awe and anger.)

「但世人從未試過以這種眼光來看美國,現在則到此為止:可憐。」

(But there is one emotion that has never been directed towards the US until now: pity.)

【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒

特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:方圓之