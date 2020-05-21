【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

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【川崎症】兒童確診新冠肺炎後併發 男孩風險或更高
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行助長中美角力，美國特朗普政府連日嘗試將疫情責任歸究中國，並藉世界衛生組織與世界衛生大會與中國鬥法。然而近期多項調查皆顯示，美國形象在歐洲多國全線大跌。特朗普在美國疫情大爆發期間更鬧出「打消毒劑針」大笑話下，歐洲有評論直言，世人從未試過以可憐眼光看美國。
歐洲儘管有份質疑中國抗疫初始階段有所不足，歐洲人對美國觀感正在大幅轉差，對中國觀感反而相對改善。德國民調機構Kantar Public本周公佈數字指：
|因為疫情對...觀感轉差
|德國民眾比例
|美國
|76%
|中國
|36%
|認為要與...保持密切關係
|美國
|37%（去年50%）
|中國
|36%（去年24%）
法國Reputation Squad上周發表數字顯示：
|認為...對世界威脅最大
|法國民眾比例
|美國
|32%
|中國
|30%
|...是法國潛在夥伙
|美國
|3%
|中國
|6%
|認為...有力應對未來問題
|美國
|3%
|中國
|13%
英國YouGov 4月底公佈調查結果亦發現：
|認為要與....關係更好
|英國民眾比例
|4月
|1月
|美國
|13%
|16%
|歐洲
|35%
|32%
特朗普在全球大瘟疫下切斷世衛組織撥款，拒絕世衛組織提出讓不發達國家放棄專利使用疫苗，以至嘗試出手將德國研發疫苗買斷，都歐洲人對美國不滿。
美國疫情未受控前就解封，死亡數字不斷上升，特朗普近期言行愈發奇怪，從提出「打消毒劑針」到不顧華府衛生系統警告，服用瘧疾藥「預防新冠肺炎」，更可謂拖垮美國形象的最後一擊。
《愛爾蘭時報》（Irish Times）專欄作家Fintan O'Toole上月點評：
「兩百多年以來，美國在世界上激起眾多不同感受，愛與恨，恐懼和希望，羨慕和鄙視，敬畏和憤怒。」
（Over more than two centuries, the United States has stirred a very wide range of feelings in the rest of the world: love and hatred， fear and hope, envy and contempt, awe and anger.）
「但世人從未試過以這種眼光來看美國，現在則到此為止：可憐。」
（But there is one emotion that has never been directed towards the US until now: pity.）
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責任編輯：方圓之