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【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌

環球社會熱點 10:50 2020/05/21

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行助長中美角力，美國特朗普政府連日嘗試將疫情責任歸究中國，並藉世界衛生組織與世界衛生大會與中國鬥法。然而近期多項調查皆顯示，美國形象在歐洲多國全線大跌。特朗普在美國疫情大爆發期間更鬧出「打消毒劑針」大笑話下，歐洲有評論直言，世人從未試過以可憐眼光看美國。

【新冠肺炎疫情中美角力】「未試過要可憐美國」美國形象在歐洲全緣大跌 中國觀感相對改善

【中美角力】美媒拆解中國4招 化解世衛大會各國圍攻

【中澳貿易戰】中國據報擬加碼關稅 世衛調查爭議鬧大

歐洲儘管有份質疑中國抗疫初始階段有所不足，歐洲人對美國觀感正在大幅轉差，對中國觀感反而相對改善。德國民調機構Kantar Public本周公佈數字指：

因為疫情對...觀感轉差 德國民眾比例
美國 76%
中國 36%
認為要與...保持密切關係  
美國 37%（去年50%）
中國 36%（去年24%）

德國人疫情下對中國好感增 對美國觀感轉差

法國Reputation Squad上周發表數字顯示：

認為...對世界威脅最大 法國民眾比例
美國 32%
中國 30%
...是法國潛在夥伙  
美國 3%
中國 6%
認為...有力應對未來問題  
美國 3%
中國 13%

「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口

英國YouGov 4月底公佈調查結果亦發現：

認為要與....關係更好 英國民眾比例
  4月 1月
美國 13% 16%
歐洲 35% 32%

特朗普：美國150萬確診是「榮譽」 美國檢測無敵嗎？

特朗普在全球大瘟疫下切斷世衛組織撥款，拒絕世衛組織提出讓不發達國家放棄專利使用疫苗，以至嘗試出手將德國研發疫苗買斷，都歐洲人對美國不滿。

美國疫情未受控前就解封，死亡數字不斷上升，特朗普近期言行愈發奇怪，從提出「打消毒劑針」到不顧華府衛生系統警告，服用瘧疾藥「預防新冠肺炎」，更可謂拖垮美國形象的最後一擊。

《愛爾蘭時報》（Irish Times）專欄作家Fintan O'Toole上月點評：

「兩百多年以來，美國在世界上激起眾多不同感受，愛與恨，恐懼和希望，羨慕和鄙視，敬畏和憤怒。」

（Over more than two centuries, the United States has stirred a very wide range of feelings in the rest of the world: love and hatred， fear and hope, envy and contempt, awe and anger.）

「但世人從未試過以這種眼光來看美國，現在則到此為止：可憐。」

（But there is one emotion that has never been directed towards the US until now: pity.）

【特朗普試藥】自爆食瘧疾藥抗病毒 副作用脫髮易怒

特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋

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責任編輯：方圓之

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