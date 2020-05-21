  • 27°C
香港時間 : 2020521日 (四) 13:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【bossini易主】堡獅龍半日狂升9成　現價為李寧入主價10倍（第二版）

金融經濟 13:02 2020/05/21

分享：

bossini自公布大股東羅家聖有意出售股份予李寧和侄兒羅正杰後，股價不斷炒上。

堡獅龍（bossini，00592）連續兩日大升，今早股價高開5%，升幅不斷擴大，至上午10時30分，bossini最多曾升逾8成，最新報0.445元，升79%，成交逾3000萬元或8550萬股。

臨近午市，bossini 升幅擴大，半日升93%，報0.48元，成交6160萬元，市值升至7.88億元。

李寧家族控制的非凡中國  （08032） 聯同羅氏家族後人羅正杰以「8：2比例」，收購大股東羅家聖手上逾10.93億股堡獅龍bossini股份，相當於已發行股本66.6%，作價4,662萬元，每股代價0.043元。換言之，bossini最新股價為李寧入主的股價10倍。

因應收購近3分之2 bossini發行股本，李寧、羅正杰等要約人須提出全購要約，每股要約價僅0.043元，但要約人已表明，有意維持堡獅龍的聯交所上市地位。

事實上，李寧、羅正杰提出入主時，每股入主價已較bossini前日收市價折讓7成，惟bossini 自消息公布後股價不斷造好，首日大升5成後，本周一曾跌13%，近兩日股價重新發力，遠遠偏離入主價。

相關文章：

【李寧入主】非凡中國夥羅正杰收購bossini　作價僅4662萬元

【bossini易手】羅正杰夥李寧入主祖業　羅定邦後人、D2 Place 搞手

【bossini易手】bossini賣盤日舉行周年大減價　網上購物再送現金券

【異動股】bossini 再被炒高近四成 上周賣盤李寧家族

記者：麥德銘

香港股票 堡獅龍（00592） 李寧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指升369點夜期微升 騰訊阿里巴巴ADR偏軟（不斷更新）
【恒指夜期】道指升369點夜期微升 騰訊阿里巴巴ADR偏軟（不斷更新）
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？
【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】騰訊概念股移卡首日孖展215億元　超購130倍（第二版）
【新股IPO】騰訊概念股移卡首日孖展215億元　超購130倍（第二版）