【bossini易主】堡獅龍全日狂升98%　現價為李寧入主價10倍（第三版）

▲ bossini自公布大股東羅家聖有意出售股份予李寧和侄兒羅正杰後，股價不斷炒上。

堡獅龍（bossini，00592）連續兩日大升，今早股價高開5%，升幅不斷擴大，至上午10時30分，bossini最多曾升逾8成，最新報0.445元，升79%，成交逾3000萬元或8550萬股。臨近午市，bossini 升幅擴大，半日升93%，報0.48元，成交6160萬元，市值升至7.88億元。

午後bossini愈升愈有，最終收市升98.8%，報0.495元，成交額約1.1億元，市值破8億元。

李寧家族控制的非凡中國 （08032） 聯同羅氏家族後人羅正杰以「8：2比例」，收購大股東羅家聖手上逾10.93億股堡獅龍bossini股份，相當於已發行股本66.6%，作價4,662萬元，每股代價0.043元。換言之，bossini最新股價為李寧入主的股價10倍。

因應收購近3分之2 bossini發行股本，李寧、羅正杰等要約人須提出全購要約，每股要約價僅0.043元，但要約人已表明，有意維持堡獅龍的聯交所上市地位。

事實上，李寧、羅正杰提出入主時，每股入主價已較bossini前日收市價折讓7成，惟bossini 自消息公布後股價不斷造好，首日大升5成後，本周一曾跌13%，近兩日股價重新發力，遠遠偏離入主價。

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記者：麥德銘