▲ 【口罩供應】本地口罩品牌「SPT Mask」推學生口罩套裝 今網上登記（附登記網址 ）

國藥科技 （08156） 創立的本地口罩品牌「SPT Mask」於fb公布，推學生口罩套裝，上午10時至下午3時開放網址供登記學生套裝，登記名額不限，一共10000個抽籤配額，非先到先得。【登記網址】

登記網址後，輸入電郵地址，選擇想購買的套裝計劃（每個電郵只能登記一種套裝計劃），即日下午7時公布抽籤結果。

計劃選擇︰

學生套裝 3 個月計劃

數量：每月2盒（30片/盒），為期3個月，共6盒

售價：港幣690元（平均每盒港幣115元）

預計發貨日期：依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩給所有客戶

學生套裝 6 個月計劃

數量：每月2盒（30片/盒），為期6個月，共12盒

售價：港幣1,320元（平均每盒港幣$110元）

預計發貨日期：依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩給所有客戶

取貨方式︰

寄送服務（順豐速運/香港郵政）

順豐速運：每月每單標準快遞（到門或順豐站自取）為港幤27元

香港郵政：每月每單本地派遞（在郵局自取）為港幣11元

取貨地點自取

- 免費自取點：SPT Mask口罩夢工場（沙田石門）

- 免費自取點：灣仔譚臣道76號-78號