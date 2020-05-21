  • 27°C
香港時間 : 2020521日 (四) 10:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】本地口罩品牌「SPT Mask」推學生口罩套裝　今網上登記（附登記網址 ）

金融經濟 10:29 2020/05/21

分享：

【口罩供應】本地口罩品牌「SPT Mask」推學生口罩套裝　今網上登記（附登記網址 ）

國藥科技 （08156） 創立的本地口罩品牌「SPT Mask」於fb公布，推學生口罩套裝，上午10時至下午3時開放網址供登記學生套裝，登記名額不限，一共10000個抽籤配額，非先到先得。【登記網址

登記網址後，輸入電郵地址，選擇想購買的套裝計劃（每個電郵只能登記一種套裝計劃），即日下午7時公布抽籤結果。

計劃選擇︰
學生套裝 3 個月計劃
數量：每月2盒（30片/盒），為期3個月，共6盒
售價：港幣690元（平均每盒港幣115元）
預計發貨日期：依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩給所有客戶

學生套裝 6 個月計劃
數量：每月2盒（30片/盒），為期6個月，共12盒
售價：港幣1,320元（平均每盒港幣$110元）
預計發貨日期：依據抽籤結果的取貨組別，於6月內發貨第一期（2盒）學生口罩給所有客戶

取貨方式︰
寄送服務（順豐速運/香港郵政）
順豐速運：每月每單標準快遞（到門或順豐站自取）為港幤27元
香港郵政：每月每單本地派遞（在郵局自取）為港幣11元
取貨地點自取
- 免費自取點：SPT Mask口罩夢工場（沙田石門）
- 免費自取點：灣仔譚臣道76號-78號

香港股票 國藥科技股份（08156） 口罩

上一篇文章

【bossini易主】堡獅龍曾狂升8成　現價為李寧入主價10倍

下一篇文章

【港交所股價】港交所升穿270關　中概股有機會隨時除牌或加快回歸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【存款收息】港銀頻劈港元定存息 抽iBond好過做定存？
【恒指夜期】道指升369點夜期微升 騰訊阿里巴巴ADR偏軟（不斷更新）
【恒指夜期】道指升369點夜期微升 騰訊阿里巴巴ADR偏軟（不斷更新）
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【新股IPO】騰訊概念股移卡明招股　一手入場費6723元
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】騰訊概念股移卡首日孖展215億元　超購130倍（第二版）
【新股IPO】騰訊概念股移卡首日孖展215億元　超購130倍（第二版）
【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？
【新股IPO】獲騰訊「加持」的移卡　究竟經營甚麼業務？