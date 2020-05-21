【兩會2020】雷軍兩會提交4份建議　強調發展「衛星互聯網」新基建

▲ 雷軍2020年兩會提交4份建議，強調推動「衛星互聯網」發展。

兩會即將召開，新經濟企業代表紛紛建言，究竟互聯網企業關注哪些領域及新興產業？全國人大代表、小米 （01810） 董事長雷軍今早在微信公眾號發文《我的2020兩會建議》，計劃提交4份建議，分別涉及推動衛星互聯網行業發展、運用智能終端建立災害預警體系、完善小微企業融資服務，以及加大力度引進國際高層次人才。

值得留意的是，雷軍連續兩年建言發展商業航天，呼籲將衛星互聯網納入「十四五」發展規劃。他去年曾提出《關於提高創新能力、大力發展商業航天產業的建議》引起熱議，且獲航天領域支持；今年再強調，「衛星互聯網」被列為「新基建」重要發展範疇，為商業航天領域帶來發展機遇。

以下為雷軍建議重點：

1.《關於推動衛星互聯網行業發展的建議》

將 「衛星互聯網」 作為重點發展的戰略新興產業納入「十四五」發展規劃，明確衛星互聯網相關 商業航天企業 是國家航天事業的重要組成部分；

作為重點發展的戰略新興產業納入「十四五」發展規劃，明確衛星互聯網相關 是國家航天事業的重要組成部分； 進一步放開對民營企業應用商業衛星開展商業服務的行業准入限制等建議。

2.《加快運用智能手機、電視等智能終端建設我國災害預警等公共服務體系的建議》

在災害監測預警領域的技術研發方面，建議扶持重點科研項目；

在產品應用方面，建議從產業鏈出發，制定完善一套完整的全災害監測預警產業目錄，並擴大政府採購範圍，鼓勵更多企業加入招投標；

鼓勵科研院所加大成果轉化力度、加快成果轉化進程，優化投融資模式，提高基礎科研工作者收益比例等。

3.《關於完善小微企業融資服務的建議》

推進金融機構融資服務堅持風險定價。

加強運用金融科技和大數據能力，降低服務成本。

扶持中小銀行專注進行小微企業融資服務。

加大力度發展天使投資、創業投資、股權融資、供應鏈金融等融資方式，形成充足多元的資金供給體系，促進高成長、高風險並存的科技創新型小微企業發展；同時通過稅收調節等手段鼓勵以上融資方式更好地投入到小微企業。

4.《關於加大力度引進國際高層次人才的建議》

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